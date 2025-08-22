US OPEN: Wszystkie światła na Jackson Hole

Rynek odrabia część strat z tego tygodnia przed Jackson Hole. Inwestorzy oczekują w napięciu na przemówienie prezesa FED - Jerome'a Powella. Wystąpienie, niezależnie od kierunków indeksów na otwarciu, zdeterminuje dalszy sentyment na rynku, nie tylko na obecnej sesji, ale również na najbliższe tygodnie. US500 na otwarciu zyskuje 0,25%, a US30 rośnie o 0,60%.
W świetle wysokich wskaźników wyceny aktywów, rynki oczekują sygnału od FED, czy są one uzasadnione. Ceny wspierane są przez wczorajsze wysokie PMI, znacznie powyżej oczekiwań. To jednak, w połączeniu z minutkami FOMC, może skłonić Bank Rezerwy Federalnej do utrzymania stóp procentowych dłużej. Co w kontekście wyraźnie słabszego rynku pracy może mieć negatywny wpływ na konsumentów.
Rynkowi od początku tygodnia ciążą spółki technologiczne. Dzisiaj są to głównie NVIDIA i AMD, które przeceniają się o ok. 1% przed otwarciem z powodu problemów z dystrybucją chipów H20. Traci również SMCI oraz Workday. Trend ten łagodzi dziś Zoom, który zyskuje po optymistycznych prognozach zysku.
US100 (H4)
Z technicznego punktu widzenia, indeks spółek technologicznych USA wykazuje się słabością w ostatnich dniach. Cena na interwale 4-godzinowym znajduje się obecnie poniżej średnich 25, 50 i 100 sesyjnych, pozostając na średniej EMA200 (żółta). Obecnie cena wybiła się dołem z kanału wzrostowego. Jeśli kurs szybko nie wróci powyżej linii trendu, indeks może czekać dalsza przecena. Pierwsze wsparcie jest na poziomie 22,800 punktów, wyznaczone przez ostatni dołek oraz dolne ograniczenie konsolidacji sprzed miesiąca. Jeśli ta strefa zostanie pokonana, wyraźny opór znajduje się dopiero na poziomie 21,644 punktów.
Źródło: xStation5
Wiadomości ze spółek
Intuit (INTU.US) - Spółka opublikowała wyniki po zakończeniu czwartkowej sesji. Pomimo pobicia oczekiwań, rozczarowały konserwatywne prognozy dotyczące 2026 roku. Po opublikowaniu raportów, szereg banków inwestycyjnych obniżył docelową cenę akcji dla spółki, co spowodowało ponad 5% przecenę przed otwarciem rynku.
NVIDIA (NVDA.US) - Według analiz przeprowadzonych przez chiński rząd, lokalne odpowiedniki chipów kalifornijskiego giganta są bardziej odpowiednie do zastosowań w przedsiębiorstwach rządowych. Wiadomość ta powoduje przecenę przed otwarciem rynku o 1%.
Zoom (ZM.US) - Podniesiona została prognoza przychodów na koniec roku. Dodatkowo, RBC podniósł docelową cenę akcji do 100$. Pozytywne wiadomości napędzają wzrost o ponad 5% przed otwarciem rynku.
Workday (WDAY.US) - Dostawca usług i oprogramowania HR rozczarował inwestorów prognozami dotyczącymi przychodów z subskrypcji. Cena spółki spada przed otwarciem rynku o ponad 4%.
GAP (GAP.US) - Dystrybutor artykułów odzieżowych traci ponad 1% na otwarciu rynku. Jest to spowodowane obniżeniem oceny przez bank inwestycyjny, wskazujący na presję ceł na przyszłe wyniki firmy.
