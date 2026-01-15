US Open: Wzrosty na Wall Street 📈Akcje BlackRock idą na szczyty po wynikach. Co dalej?

Indeksy amerykańskie otwierają dziś sesję wyżej, a kontrakty na Nasdaq 100, S&P500, DJIA i Russell 2000 notują spore wzrosty. Mocne wyniki tajwańskiego giganta chipów AI, TSMC (TSM.US) pchnęły wzrosty spółek technologicznych i ruszyły 'machinę' optymizmu rynkowego. Kontrakt na Nasdaq (US100) notuje ponad 1% wzrost na początku sesji za oceanem. W sektorze półprzewodników wzrosty są bardzo imponujące, zyskują walory od europejskiego ASML po amerykańską Nvidia oraz AMD, Lam Research i KLA Corp (KLAC.US), które notuje absolutnie imponujący wzrost rzędu 8% po wyższej ocenie w Wells Fargo, napędzanej chipami 2nm oraz sektorem HPC.
Wiadomości ze spółek
-
Nvidia nadaje tempo w gronie “Magnificent Seven” po prognozach TSMC:
-
Nvidia (NVDA) +1,2%, Amazon (AMZN) +1,2%, Tesla (TSLA) +0,5%, Alphabet (GOOGL) +0,5%, Microsoft (MSFT) +0,5%, Meta Platforms (META) +0,4%, Apple (AAPL) +0,1%
-
-
Amplitude (AMPL) rośnie o 5,7%, po tym jak Morgan Stanley podniósł rekomendację dla spółki software’owej z „równoważ” do przeważaj.
-
Applied Materials (AMAT) zyskuje 2,1%, bo Barclays również podciął “equal-weight” na overweight. Do tego spółce pomaga lepszy obraz popytu po tym, jak TSMC wyznaczył ambitniejszy cel wydatków inwestycyjnych, co sugeruje mocną potrzebę na układy pod AI.
-
Spółki od sprzętu do produkcji chipów wyraźnie rosną w USA w handlu przed sesją: Lam Research (LRCX) +8,2%, Teradyne (TER) +4,1%. Tło jest podobne: TSMC ustawił cel nakładów na 2026 r. powyżej oczekiwań, co rynek czyta jako sygnał wiary w dalszy boom na AI.
-
Clearway Energy (CWEN) wybija +7,5% po ogłoszeniu pakietu umów na zakup energii (PPA) z Google na 1,17 GW w Missouri, Teksasie i Wirginii Zachodniej.
-
Coinbase (COIN) cofa się o 1,1%, bo senacka komisja bankowa w USA przesunęła debatę o strukturze rynku krypto, a Coinbase wycofał wsparcie dla projektu ustawy dotyczącej limitów dla nagród w stablecoinach.
-
Disc Medicine (IRON) traci 7,1% po informacji, że FDA opóźniła przegląd eksperymentalnego leku na rzadką chorobę krwi, który był częścią przyspieszonego programu voucherów (wg Reuters).
-
Goldman Sachs (GS) zyskuje 2,3% po raporcie kwartalnym: przychody z FICC i tradingu za 4Q przebiły średnie prognozy analityków.
-
Millicom (TIGO) rośnie o 3%, bo UBS podniósł rekomendację z „neutralnie” do kupuj, wskazując na atrakcyjną wycenę oraz potencjalne korzyści z konsolidacji, która ma wspierać wzrost i zwroty gotówkowe.
-
Morgan Stanley (MS) spada o 1%, mimo że bank pokazał przychody z wealth management w 4Q powyżej konsensusu, ale rynek najwyraźniej podszedł do raportu chłodniej w innych obszarach.
-
Penumbra (PEN) +13% po informacji, że Boston Scientific zgodził się przejąć spółkę w transakcji gotówkowo-akcyjnej, wyceniając ją na około 14,5 mld USD.
-
Samsara (IOT) +2,6% w premarkecie po tym, jak BNP Paribas podniósł ocenę do outperform z neutralnej, argumentując mocniejszym popytem.
-
Sandisk (SNDK) +4,1% po tym, jak Benchmark podbił cenę docelową do 450 USD z 260 USD. Analitycy podkreślają, że nawet po mocnych wzrostach „historia nadal się broni” i ma kilka solidnych filarów.
-
Southwest Gas Holdings (SWX) +1,4% po podniesieniu rekomendacji w Citi z neutralnej do kupuj, z uzasadnieniem w postaci przyspieszenia wzrostu zysku na akcję.
-
Talen Energy (TLN) skacze o 11% po podpisaniu umów na zakup trzech elektrowni gazowych od Energy Capital Partners za 3,45 mld USD. Transakcja zwiększa portfel mocy o ok. 2,6 GW.
BlackRock bije rekordy
Kurs akcji największego na świecie funduszu inwestycyjnego BlackRock idzie w górę o 2,2% po publikacji wyników: skorygowany EPS i napływy netto okazały się zdecydowanie lepsze niż oczekiwał rynek. BlackRock wszedł na nowy rekord skali, bo aktywa pod zarządzaniem (AUM) dobiły do 14,04 bln USD, przebijając wcześniejsze poziomy i pokazując, jak mocno firma “płynie z prądem rynku”, gdy wyceny aktywów rosną.
-
Skok AUM wynikał w dużej mierze z rajdu na giełdzie w 4Q, napędzanego:
-
entuzjazmem wokół AI
-
spadającą presją stóp procentowych
-
relatywnie stabilnym wzrostem gospodarczym w USA
-
-
Wynik kwartalny przebił oczekiwania Wall Street, a reakcja rynku była szybka: akcje BlackRock rosły w premarkecie ok. +2,5%, co pokazuje, że rynek docenił zarówno skalę przychodów, jak i jakość napływów.
-
Przychody urosły do 7 mld USD z 5,68 mld USD r/r, czyli nie tylko “zwykły wzrost”, ale też wynik powyżej konsensusu analityków (6,69 mld USD). W przypadku BlackRock to ważne, bo większość przychodów jest liczona jako procent od AUM, więc rosnące aktywa działają jak dźwignia biznesowa.
-
Zysk na akcję (EPS) wyraźnie przebił prognozy, bo spółka pokazała 13,16 USD, przy oczekiwaniach ok. 12,21 USD. Dla inwestorów to sygnał, że wzrost przychodów “przechodzi” w wynik netto sprawniej, niż rynek zakładał.
-
Wynik netto (po korektach) urósł do 2,18 mld USD, wobec 1,87 mld USD rok wcześniej, co wskazuje na solidny kwartał pod względem rentowności, mimo rosnącej presji kosztowej.
-
Koszty wzrosły mocno: 5,35 mld USD vs 3,6 mld USD r/r, co od razu podbija jeden ważny temat na przyszłość: przy takiej skali firmy inwestycje w rozwój i ekspansję mogą być “drogie”, a rynek będzie uważnie patrzył, czy ten wzrost wydatków daje trwały efekt.
-
Napływy do produktów akcyjnych były praktycznie stabilne r/r: 126,05 mld USD vs 126,57 mld USD rok wcześniej. To wygląda jak “bez fajerwerków”, ale w tej skali stabilność jest sama w sobie mocnym sygnałem.
-
Napływy do obligacji były bardzo solidne: 83,77 mld USD w kwartale, co Reuters wiąże z bardziej gołębim podejściem Fedu i schłodzeniem rynku pracy. Ten element jest ważny, bo pokazuje, że BlackRock dobrze korzysta na trendzie powrotu inwestorów do fixed income.
-
Łączne długoterminowe napływy netto wyniosły ok. 267,8 mld USD, a główną lokomotywą pozostały ETF-y. I to jest dla mnie kluczowy punkt: BlackRock jest dziś “zaprogramowany” na to, by wygrywać, kiedy kapitał wraca do pasywnych, niskokosztowych strategii.
-
Firma pokazała rekordowe roczne napływy netto: 698,26 mld USD, co cementuje obraz BlackRock jako największej maszyny do zbierania kapitału na świecie. To nie jest wynik “ładny”. To wynik dominujący.
ETF-y: niskie opłaty, ale wielka skala
-
ETF-y są głównym silnikiem organicznego wzrostu BlackRock, nawet jeśli jednostkowo mają niższe marże. Mechanika jest prosta: BlackRock rekompensuje niższe opłaty gigantyczną skalą i efektem sieciowym iShares.
-
Trend pasywny nie zwalnia, bo inwestorzy szukają taniej dywersyfikacji. To fundament długoterminowy: nawet jeśli rynek się waha, narracja “ETF jako podstawowy produkt inwestycyjny” jest coraz silniejsza.
Performance fees - rynek znów płaci za wynik
-
Performance fees wzrosły aż o 67% do 754 mln USD, co sugeruje, że w tym kwartale firma skorzystała nie tylko na rosnącym AUM i opłatach bazowych, ale też na dobrym wyniku strategii, które mają komponent sukces-fee.
-
Warto zauważyć, że to już kolejny mocny kwartał w tym obszarze, bo w 3Q performance fees rosły o ok. 33%. To buduje obraz rosnącej “dodatkowej warstwy” przychodów, która nie zawsze jest powtarzalna, ale bywa bardzo dochodowa.
“Private Market Play”, czyli BlackRock chce droższych marż
-
BlackRock dywersyfikuje przychody w stronę produktów o wyższych opłatach. To logiczne, bo rynek ETF-ów jest coraz bardziej konkurencyjny cenowo.
-
Firma stawia mocniej na:
-
private markets
-
nieruchomości
-
infrastrukturę
-
aktywa powiązane z AI (data centers, infrastruktura energetyczna)
-
-
To bardzo sensowny kierunek z punktu widzenia marż, bo private assets generują wyższe fee niż ETF-y. Innymi słowy: BlackRock próbuje dobudować “droższą część restauracji” obok bardzo dużej, ale taniej “stołówki ETF”. Napływy do private markets wyniosły 12,71 mld USD w kwartale, czyli na razie skala nie jest porównywalna do ETF-ów, ale trend jest czytelny: spółka konsekwentnie buduje drugi filar.
-
Cel jest ambitny: 400 mld USD skumulowanego fundraisingu do 2030 r.. To pokazuje, że BlackRock myśli o private markets nie jako dodatku, tylko jako o przyszłym dużym źródle marż i stabilniejszych przychodów. Ciekawy ruch to plan włączania aktywów prywatnych do programów emerytalnych. To potencjalnie otwiera ogromną pulę kapitału długoterminowego.
Akcje BlackRock (interwał D1)
