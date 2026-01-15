US Open: Wzrosty na Wall Street 📈Akcje BlackRock idą na szczyty po wynikach. Co dalej?

Indeksy amerykańskie otwierają dziś sesję wyżej, a kontrakty na Nasdaq 100, S&P500, DJIA i Russell 2000 notują spore wzrosty. Mocne wyniki tajwańskiego giganta chipów AI, TSMC (TSM.US) pchnęły wzrosty spółek technologicznych i ruszyły 'machinę' optymizmu rynkowego. Kontrakt na Nasdaq (US100) notuje ponad 1% wzrost na początku sesji za oceanem. W sektorze półprzewodników wzrosty są bardzo imponujące, zyskują walory od europejskiego ASML po amerykańską Nvidia oraz AMD, Lam Research i KLA Corp (KLAC.US), które notuje absolutnie imponujący wzrost rzędu 8% po wyższej ocenie w Wells Fargo, napędzanej chipami 2nm oraz sektorem HPC.

Źródło: xStation5

Akcje spółek półprzewodnikówych i sektor finansowy wspierają dziś wzrosty na giełdzie. Źródło: xStation5

Wiadomości ze spółek

Nvidia nadaje tempo w gronie “Magnificent Seven” po prognozach TSMC: Nvidia (NVDA) +1,2% , Amazon (AMZN) +1,2% , Tesla (TSLA) +0,5% , Alphabet (GOOGL) +0,5% , Microsoft (MSFT) +0,5% , Meta Platforms (META) +0,4% , Apple (AAPL) +0,1%

Amplitude (AMPL) rośnie o 5,7% , po tym jak Morgan Stanley podniósł rekomendację dla spółki software’owej z „równoważ” do przeważaj .

Applied Materials (AMAT) zyskuje 2,1% , bo Barclays również podciął “equal-weight” na overweight . Do tego spółce pomaga lepszy obraz popytu po tym, jak TSMC wyznaczył ambitniejszy cel wydatków inwestycyjnych , co sugeruje mocną potrzebę na układy pod AI.

Spółki od sprzętu do produkcji chipów wyraźnie rosną w USA w handlu przed sesją: Lam Research (LRCX) +8,2% , Teradyne (TER) +4,1% . Tło jest podobne: TSMC ustawił cel nakładów na 2026 r. powyżej oczekiwań , co rynek czyta jako sygnał wiary w dalszy boom na AI.

Clearway Energy (CWEN) wybija +7,5% po ogłoszeniu pakietu umów na zakup energii (PPA) z Google na 1,17 GW w Missouri, Teksasie i Wirginii Zachodniej.

Coinbase (COIN) cofa się o 1,1% , bo senacka komisja bankowa w USA przesunęła debatę o strukturze rynku krypto, a Coinbase wycofał wsparcie dla projektu ustawy dotyczącej limitów dla nagród w stablecoinach.

Disc Medicine (IRON) traci 7,1% po informacji, że FDA opóźniła przegląd eksperymentalnego leku na rzadką chorobę krwi, który był częścią przyspieszonego programu voucherów (wg Reuters).

Goldman Sachs (GS) zyskuje 2,3% po raporcie kwartalnym: przychody z FICC i tradingu za 4Q przebiły średnie prognozy analityków.

Millicom (TIGO) rośnie o 3% , bo UBS podniósł rekomendację z „neutralnie” do kupuj , wskazując na atrakcyjną wycenę oraz potencjalne korzyści z konsolidacji, która ma wspierać wzrost i zwroty gotówkowe.

Morgan Stanley (MS) spada o 1% , mimo że bank pokazał przychody z wealth management w 4Q powyżej konsensusu, ale rynek najwyraźniej podszedł do raportu chłodniej w innych obszarach.

Penumbra (PEN) + 13% po informacji, że Boston Scientific zgodził się przejąć spółkę w transakcji gotówkowo-akcyjnej, wyceniając ją na około 14,5 mld USD .

Samsara (IOT) + 2,6% w premarkecie po tym, jak BNP Paribas podniósł ocenę do outperform z neutralnej, argumentując mocniejszym popytem.

Sandisk (SNDK) + 4,1% po tym, jak Benchmark podbił cenę docelową do 450 USD z 260 USD . Analitycy podkreślają, że nawet po mocnych wzrostach „historia nadal się broni” i ma kilka solidnych filarów.

Southwest Gas Holdings (SWX) + 1,4% po podniesieniu rekomendacji w Citi z neutralnej do kupuj , z uzasadnieniem w postaci przyspieszenia wzrostu zysku na akcję.

Talen Energy (TLN) skacze o 11% po podpisaniu umów na zakup trzech elektrowni gazowych od Energy Capital Partners za 3,45 mld USD. Transakcja zwiększa portfel mocy o ok. 2,6 GW.

BlackRock bije rekordy

Kurs akcji największego na świecie funduszu inwestycyjnego BlackRock idzie w górę o 2,2% po publikacji wyników: skorygowany EPS i napływy netto okazały się zdecydowanie lepsze niż oczekiwał rynek. BlackRock wszedł na nowy rekord skali, bo aktywa pod zarządzaniem (AUM) dobiły do 14,04 bln USD, przebijając wcześniejsze poziomy i pokazując, jak mocno firma “płynie z prądem rynku”, gdy wyceny aktywów rosną.

Skok AUM wynikał w dużej mierze z rajdu na giełdzie w 4Q, napędzanego: entuzjazmem wokół AI spadającą presją stóp procentowych relatywnie stabilnym wzrostem gospodarczym w USA

Wynik kwartalny przebił oczekiwania Wall Street , a reakcja rynku była szybka: akcje BlackRock rosły w premarkecie ok. +2,5% , co pokazuje, że rynek docenił zarówno skalę przychodów, jak i jakość napływów.

Przychody urosły do 7 mld USD z 5,68 mld USD r/r , czyli nie tylko “zwykły wzrost”, ale też wynik powyżej konsensusu analityków ( 6,69 mld USD ). W przypadku BlackRock to ważne, bo większość przychodów jest liczona jako procent od AUM, więc rosnące aktywa działają jak dźwignia biznesowa.

Zysk na akcję (EPS) wyraźnie przebił prognozy , bo spółka pokazała 13,16 USD , przy oczekiwaniach ok. 12,21 USD . Dla inwestorów to sygnał, że wzrost przychodów “przechodzi” w wynik netto sprawniej, niż rynek zakładał.

Wynik netto (po korektach) urósł do 2,18 mld USD , wobec 1,87 mld USD rok wcześniej, co wskazuje na solidny kwartał pod względem rentowności, mimo rosnącej presji kosztowej.

Koszty wzrosły mocno: 5,35 mld USD vs 3,6 mld USD r/r , co od razu podbija jeden ważny temat na przyszłość: przy takiej skali firmy inwestycje w rozwój i ekspansję mogą być “drogie”, a rynek będzie uważnie patrzył, czy ten wzrost wydatków daje trwały efekt.

Napływy do produktów akcyjnych były praktycznie stabilne r/r : 126,05 mld USD vs 126,57 mld USD rok wcześniej. To wygląda jak “bez fajerwerków”, ale w tej skali stabilność jest sama w sobie mocnym sygnałem.

Napływy do obligacji były bardzo solidne: 83,77 mld USD w kwartale , co Reuters wiąże z bardziej gołębim podejściem Fedu i schłodzeniem rynku pracy. Ten element jest ważny, bo pokazuje, że BlackRock dobrze korzysta na trendzie powrotu inwestorów do fixed income.

Łączne długoterminowe napływy netto wyniosły ok. 267,8 mld USD , a główną lokomotywą pozostały ETF-y. I to jest dla mnie kluczowy punkt: BlackRock jest dziś “zaprogramowany” na to, by wygrywać, kiedy kapitał wraca do pasywnych, niskokosztowych strategii.

Firma pokazała rekordowe roczne napływy netto: 698,26 mld USD, co cementuje obraz BlackRock jako największej maszyny do zbierania kapitału na świecie. To nie jest wynik “ładny”. To wynik dominujący.

ETF-y: niskie opłaty, ale wielka skala

ETF-y są głównym silnikiem organicznego wzrostu BlackRock , nawet jeśli jednostkowo mają niższe marże. Mechanika jest prosta: BlackRock rekompensuje niższe opłaty gigantyczną skalą i efektem sieciowym iShares.

Trend pasywny nie zwalnia, bo inwestorzy szukają taniej dywersyfikacji. To fundament długoterminowy: nawet jeśli rynek się waha, narracja “ETF jako podstawowy produkt inwestycyjny” jest coraz silniejsza.

Performance fees - rynek znów płaci za wynik

Performance fees wzrosły aż o 67% do 754 mln USD , co sugeruje, że w tym kwartale firma skorzystała nie tylko na rosnącym AUM i opłatach bazowych, ale też na dobrym wyniku strategii, które mają komponent sukces-fee.

Warto zauważyć, że to już kolejny mocny kwartał w tym obszarze, bo w 3Q performance fees rosły o ok. 33%. To buduje obraz rosnącej “dodatkowej warstwy” przychodów, która nie zawsze jest powtarzalna, ale bywa bardzo dochodowa.

“Private Market Play”, czyli BlackRock chce droższych marż

BlackRock dywersyfikuje przychody w stronę produktów o wyższych opłatach. To logiczne, bo rynek ETF-ów jest coraz bardziej konkurencyjny cenowo.

Firma stawia mocniej na: private markets nieruchomości infrastrukturę aktywa powiązane z AI (data centers, infrastruktura energetyczna)

To bardzo sensowny kierunek z punktu widzenia marż , bo private assets generują wyższe fee niż ETF-y. Innymi słowy: BlackRock próbuje dobudować “droższą część restauracji” obok bardzo dużej, ale taniej “stołówki ETF”. Napływy do private markets wyniosły 12,71 mld USD w kwartale , czyli na razie skala nie jest porównywalna do ETF-ów, ale trend jest czytelny: spółka konsekwentnie buduje drugi filar.

Cel jest ambitny: 400 mld USD skumulowanego fundraisingu do 2030 r.. To pokazuje, że BlackRock myśli o private markets nie jako dodatku, tylko jako o przyszłym dużym źródle marż i stabilniejszych przychodów. Ciekawy ruch to plan włączania aktywów prywatnych do programów emerytalnych. To potencjalnie otwiera ogromną pulę kapitału długoterminowego.

Akcje BlackRock (interwał D1)

Źródło: xStation5