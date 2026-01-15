US100: Nasdaq odbija po 3 dniach spadków 🚀 TSMC przywraca wiarę w AI 🤖

Kontrakty terminowe na Nasdaq przerwały trzydniową serię spadków, odbijając się od 30-dniowej wykładniczej średniej kroczącej dzięki odnowionemu optymizmowi wokół AI po rekordowych wynikach giganta półprzewodników TSMC. Łagodzenie napięć geopolitycznych dodatkowo wspiera apetyt na ryzyko, choć trwający sezon wyników nadal trzyma inwestorów w napięciu. Wczorajsza wyprzedaż na US100 zatrzymała się przed poziomem 61,8% zniesienia Fibonacciego fali spadkowej z października-listopada 2025 roku. Kontrakt zamknął się na poziomie EMA30 (jasny fiolet), szykując się do skutecznego odbicia od początku sesji europejskiej. Zyski są obecnie ograniczone przez poziom Fibo 78,6% i mogą albo przyspieszyć, albo wyhamować w obliczu kolejnych wyników banków w dalszej części sesji. Źródło: xStation5 Co kształtuje dzisiaj kurs US100? TSMC osiągnęło kamień milowy w postaci 1 biliona TWD przychodu, odnotowując rekordowy, 35-procentowy wzrost zysku netto w czwartym kwartale 2025 roku. Obliczenia wysokiej wydajności pozostają głównym motorem biznesu; zaawansowane układy (7 nm lub mniejsze) odpowiadają obecnie za 77% przychodów z produkcji wafli.

Spółka planuje przeznaczyć 52–56 mld USD na nakłady inwestycyjne w 2026 roku, sygnalizując silną wiarę w trwałość globalnego boomu na AI. Firma oczekuje wzrostu przychodów o około 30%, przewyższając szacunki analityków, jako że popyt na akceleratory AI od klientów takich jak Nvidia, AMD oraz głównych operatorów centrów danych pozostaje silny. Ekspansja obejmuje nowe zakłady produkcyjne w USA, Japonii i Niemczech, podczas gdy TSMC utrzymuje rozwój najbardziej zaawansowanych układów na Tajwanie.

Ryzyko geopolityczne nieco spadło po tym, jak prezydent USA Donald Trump zasygnalizował łagodniejszy ton wobec Iranu, sugerując wyciszenie protestów i zmniejszając obawy o rychłą akcję militarną USA. Pomogło to ostudzić popyt na bezpieczne aktywa (safe-haven), który wcześniej wypchnął ceny złota i ropy na wielosesyjne szczyty. Niemniej napięcia geopolityczne pozostają podwyższone, a trwające konflikty nadal ograniczają apetyt na ryzyko na Wall Street.

Wyniki amerykańskich banków mogą mieć dwojaki wpływ na sektor technologiczny. Mocne wyniki za IV kwartał od Morgan Stanley, Goldman Sachs i BlackRock mogą zwiększyć ogólny apetyt na ryzyko na Wall Street, podczas gdy przepływ kapitału (rebalansowanie) może skierować środki z powrotem do będącego ostatnio pod presją sektora finansowego, potencjalnie ograniczając wzrosty spółek technologicznych, takich jak Nvidia (wzrost o 0,9% w handlu przedsesyjnym).

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.