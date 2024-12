📈 US100 podchodzi pod rekord zyskując 1,2%

Intel, Apple i Super Micro Computer przewodz膮 wzrostom na akcjach Big Techu

Nasdaq 100 osi膮gn膮艂 nowe szczyty podczas poniedzia艂kowej sesji, g艂ownie za spraw膮 entuzjazmu wok贸艂 wynik贸w sp贸艂ek technologicznych. Rynek pozytywnie odebra艂 r贸wnie偶 kluczowe zmiany w kierownictwie Intela, a inforamcje nap艂ywaj膮ce z Super Micro Computer o偶ywi艂y sektor p贸艂przewodnik贸w

Kluczowe aspekty:

Nasdaq聽osi膮gn膮艂 nowe rekordy聽w trakcie sesji, podobnie w przypadku Apple

CEO Intela, Pat Gelsinger, zosta艂 zmuszony do odej艣cia po tym, jak zarz膮d straci艂 zaufanie do strategii restrukturyzacji.

Akcje Super Micro Computer wzros艂y o 22,5% po niezale偶nym przegl膮dzie, kt贸ry oczy艣ci艂 kierownictwo z zarzut贸w.

Wszystkie sp贸艂ki tworz膮ce聽"Magnificent Seven" odnotowuj膮聽wzrosty.

Roszada w zarz膮dzie Intela

Intel og艂osi艂 niespodziewanie natychmiastowe odej艣cie CEO Pata Gelsingera, ko艅cz膮c tym samym jego karier臋 w strukturach niegdy艣 naczelnego producenta procesor贸w. Decyzja zapad艂a po kluczowym posiedzeniu zarz膮du, na kt贸rym szczeg贸艂owo przeanalizowano post臋py Gelsingera w odzyskiwaniu udzia艂贸w w rynku oraz w zmniejszaniu dystansu wzgl臋dem Nvidii. Utrata zaufania zarz膮du do jego strategii restrukturyzacji doprowadzi艂a do jego odej艣cia. Do wskazania nast臋pcy Gelsingera funkcj臋 wsp贸艂prezes贸w obejm膮 pymczasowo CFO David Zinsner i Michelle Johnston Holthaus.

聽 聽

Super Micro Computer odbija聽

Akcje Super Micro Computer wzros艂y o 22,5% po opublikowaniu obszernego niezale偶nego raportu, kt贸ry nie wykaza艂 偶adnych dowod贸w na niew艂a艣ciwe dzia艂ania ze strony kierownictwa ani zarz膮du. Dochodzenie obj臋艂o analiz臋 ponad 9 milion贸w dokument贸w oraz przes艂uchanie 68 艣wiadk贸w. W raporcie zarekomendowano powo艂anie nowego kierownictwa finansowego i prawnego. Firma og艂osi艂a mianowanie Kennetha Cheunga na stanowisko g艂贸wnego ksi臋gowego (Chief Accounting Officer) oraz rozpocz臋艂a poszukiwania nowego dyrektora finansowego, kt贸ry zast膮pi Davida Weiganda.

Klimat rynkowy

Szeroko uj臋ty sektor technologiczny do艣wiadcza globalnego entuzjamzu, a samo Apple ro艣nie o 1%, osi膮gaj膮c nowe historyczne maksima. Wszystkie sp贸艂ki z grupy "Wspania艂a Si贸demka", w tym Nvidia i Tesla, odnotowa艂y wzrosty we wczesnych godzinach handlu, co odzwierciedla ci膮g艂e zaufanie inwestor贸w do du偶ych sp贸艂ek technologicznych. Nasdaq 100 zbli偶y艂 si臋 do swojego rekordowego poziomu, podkre艣laj膮c utrzymuj膮ce si臋 momentum w艣r贸d akcji technologicznych.

US100 (D1)

Indeks Nasdaq-100, reprezentowany przez kontrakt US100, handluje obecnie powy偶ej szczytu z po艂owy lipca na poziomie 20 895, kt贸ry teraz pe艂ni rol臋 pocz膮tkowego wsparcia dla byk贸w. Indeks zbli偶a si臋 r贸wnie偶 do swojego historycznego maksimum. Kluczowe poziomy docelowe dla nied藕wiedzi to 50-dniowa 艣rednia krocz膮ca (SMA) na poziomie 20 564 oraz szczyty z sierpnia w okolicach 19 917, kt贸re pokrywaj膮 si臋 z 100-dniow膮 SMA. RSI stopniowo kieruje si臋 w g贸r臋, podczas gdy MACD zbli偶a si臋 do byczego przeci臋cia. 殴r贸d艂o: xStation.