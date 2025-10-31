US100 traci 0.6% 📉Akcje Meta Platforms pogłębiają spadki

US100 traci dziś ponad 0,5%, a spadek indeksu napędzają głównie osuwające się akcje Meta Platforms, co osłabia „temat AI” — inwestorzy zareagowali ostrożnie na informacje o ogromnych nakładach inwestycyjnych spółki w sztuczną inteligencję. Deutsche Bank obniżył cenę docelową akcji z 930 do 880 USD, utrzymując jednocześnie rekomendację „Kupuj”. Meta była dotychczas postrzegana na Wall Street jako jeden z największych beneficjentów trendu AI, monetyzując reklamy cyfrowe i wdrażając rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji w aplikacjach z grupy „Family App” – Facebook, Instagram i WhatsApp. Tymczasem jej akcje spadają do poziomu najniższego od maja, ciążąc indeksowi US100.
Deutsche Bank ostrzega przed wysokimi nakładami na AI?
Analitycy wskazali, że wydatki na AI i infrastrukturę okazały się większe od oczekiwań, co może obciążyć krótkoterminowe przepływy pieniężne.
- Meta notowana jest na poziomie ok. 650 USD, z kapitalizacją 1,6 bln USD i wskaźnikiem c/z ok. 23,5, co uznaje się za niski poziom w kontekście silnego potencjału zysków w najbliższych kwartałach.
- Akcje Meta spadły po ujawnieniu planów przyspieszonych inwestycji w AI.
- Analitycy Deutsche Banku podkreślili, że te działania przełożą się na znacznie wyższe wydatki kapitałowe w kolejnych kwartałach.
- Deutsche Bank obniżył prognozy wolnych przepływów pieniężnych o 40% dla roku fiskalnego 2026 i o 30% dla 2027, odzwierciedlając wzrost nakładów na infrastrukturę związaną ze sztuczną inteligencją.
Silny biznes podstawowy i potencjał wzrostu
Pomimo presji na przepływy pieniężne w krótkim terminie, Deutsche Bank podtrzymał opinię, że silnik reklamowy Meta pozostaje „fundamentalnie bardzo mocny”.
- Inwestycje w AI zwiększają zaangażowanie użytkowników i poprawiają efektywność platformy reklamowej, czyniąc Metę „najszybciej rosnącą platformą reklamową na dużą skalę.”
- W ciągu ostatnich 12 miesięcy Meta wygenerowała aż 50,1 mld USD wolnych przepływów pieniężnych i zwiększyła przychody o 19,4% do 178,8 mld USD. Analitycy oczekują kolejnego wzrostu przychodów o 19% w roku fiskalnym 2025, co podkreśla utrzymujące się tempo rozwoju.
Inwestycje w AI – strategiczne, a nie ryzykowne
Deutsche Bank broni strategii inwestycyjnej Meta, argumentując, że wydatki na AI i infrastrukturę już przynoszą wymierne efekty – wyższe zaangażowanie użytkowników i lepszą efektywność reklam.
- Bank wskazał także na długoterminowe szanse rozwoju w obszarach takich jak komunikacja biznesowa, Meta AI oraz urządzenia wearables, choć przyznał, że okres zwrotu z tych inwestycji będzie dłuższy.
- Mimo korekty kursu, Deutsche Bank pozostaje optymistyczny wobec długoterminowego wzrostu Meta napędzanego przez AI, uznając obecne spadki za tymczasowy koszt skalowania kolejnego etapu innowacji w reklamie cyfrowej.
Podsumowanie dnia: Wzrosty łapią zadyszkę mimo obniżek stóp w USA i umowy z Chinami
