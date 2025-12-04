DE40: DAX zyskuje niemal 1% 🔎Akcje spółek motoryzacyjnych na fali po rekomendacji BofA

DAX notuje solidne wzrosty w czwartek, przed publikacją danych o sprzedaży detalicznej ze strefy euro oraz wnioskami o zasiłek z USA. Wzrosty na niemieckim parkiecie dominują dziś akcje producentów samochodów od Volkswagena i BMW przez Mercedesa i Porsche AG, które wsparła rekomendacja 'kupuj' wydana przez Bank of America dla Porsche SE oraz szeroki, optymistyczny komentarz dot. perspektyw europejskich firm motoryzacyjnych, które bank ocenił jako atrakcyjnie wycenione, ponieważ rynki oczekiwały 'totalnego zakłócenia' wzrostu m.in. nowymi normami emisji spalin.

Bank of America usunął Infineon z listy 'Europe 1'; holenderski gigant półprzewodnikowy ASML wrócił do listy

Deutsche Bank obniżył ocenę Siemens Healthineers do 'trzymaj' z ceną docelową 46 EUR za walor

Goldman Sachs podniósł ocenę Commerzbank do neutralnej z ceną docelową 35,5 EUR za akcjęi obniżył ocenę Grand City Properties do 'neutralnej' z ceną docelową 11,5 EUR za walor

Kontrakt na DAX (DE40) notowany jest pomiędzy 200-sesyjną (czerwona linia) a 50-sesyjną średnią (pomarańczowa linia); ostatnie sesje przyniosły wzrosty, wspierane przez odbicie na amerykańskiej giełdzie, na której przed otwarciem rosną dziś po wynikach akcje Salesforce (CRM.US).

Źródło: xStation5

Bank of America stawia na europejskie firmy motoryzacyjne

Analitycy Bank of America pozytywnie wypowiedzieli się na temat perspektyw wzrostu europejskich spółek motoryzacyjnych i wydali rekomendację 'kupuj' dla Porsche SE. Wskazali m.in. na wsparcie regulatorów, luźniejsze podejście do norm emisji spalin w przyszłości i przełożenie na odległą przyszłość zakazu samochodów spalinowych, który miał wejść w 2040 roku. Zdaniem analityków beneficjentami będą m.in. Ferrari, Aumovio oraz Continental. Analitycy wskazali, że Porsche SE zasługuje na uwagę, ponieważ daje ekspozycję zarówno na akcje Volkswagen jak i Porsche AG ze sporym dyskontem. Analitycy podnieśli też rekomendację dla Mercedesa do neutralnej, mówiąc, że najgorsze firma ma już za sobą oraz ocenę Renault do 'kupuj' z neutralnej, sugerując, że firma nadal prezentuje głęboką wartość przy obecnej, niskiej wycenie.

Źródło: xStation5

Rheinmetall próbuje odbić

Dużym 'tematem' na niemieckim rynku akcji pozostaje bardzo mocny spadek akcji Rheinmetall, które choć odrobiły nieco strat w ostatnich dniach, nadal notowane są 25% poniżej szczytów. Amerykańska delegacja wróciła z Kremla bez żadnych konkretów, ale w czwartek Trump ma spotkać się z głównym negocjatorem strony ukraińskiej, Rustenem Umerovem. Moskwa wskazała, że błędem jest powiedzenie, że propozycja USA i Ukrainy została odrzucona przez Putina.

Sprzedaż w 3 pierwszych kwartałach 2025: 7,5 mld euro, wzrost o 20 procent rok do roku

Sprzedaż w segmencie obronnym: +28 procent, napędzana przez systemy pojazdów oraz amunicję

Wynik operacyjny: 835 mln euro, wzrost o 18 procent w porównaniu z 705 mln euro rok wcześniej

Marża operacyjna: 11,1 procent na poziomie Grupy; 13,6 procent w segmencie obronnym

Portfel zamówień: 64 mld euro, wzrost z 52 mld euro rok wcześniej

Wartość realizowanych zamówień: 18 mld euro, poniżej ubiegłorocznego poziomu z powodu opóźnień w niemieckim budżecie i przesunięć w składaniu zamówień

Operacyjny wolny przepływ pieniężny: ok. 813 mln euro, obciążony wysokimi nakładami inwestycyjnymi, wzrostem zapasów i opóźnionymi zamówieniami z Niemiec

Zarząd jednoznacznie potwierdził swoje wytyczne na 2025 rok, oczekując w całym roku wzrostu sprzedaży o 25–30 procent (w porównaniu z 9,75 mld euro w 2024 roku) oraz marży operacyjnej na poziomie około 15,5%(wobec 15,2% w 2024 roku).

Rheinmetall (interwał D1)

Akcje spółki notowane są poniżej dwóch, kluczowych średnioterminowych średnich EMA50 i EMA200,

Źródło: xStation5

Akcje Siemens Health (SHL.DE)

Źródło: xStation5