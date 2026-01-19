🚨US100 traci 1,5% i wymazuje tegoroczne wzrosty

Kontrakt na Nasdaq 100 (US100) cofa się dziś o ponad 1,5% i spada poniżej poziomów z otwarcia sesji 2 stycznia 2026 roku, wymazując całkowicie tegoroczne wzrosty. Dziś handel na giełdzie za oceanem będzie zamknięty z uwagi na święto narodowe w USA, ale widać, że giełda alergicznie zareagowała na donieisenia z weekendu, gdy Donald Trump ogłosił 10% taryfy celne na główne gospodarki UE i Wielką Brytanię (miałyby wejść w życie od 1 lutego) i zagroził podniesieniem stawki do 25% jeśli umowa zakupu Grenlandii nie zostanie sfinalizowana. Rynek widzi ten ruch Trumpa jako 'przesadzony', dolar zamiast umocnić się - stracił, a atmosfera na giełdzie gęstnieje. Perspektywa zaostrzenia relacji Waszyngtonu i Brukseli może skutkować też dotkliwymi konsekwencjami dla amerykańskich firm technologicznych w Europie.
Kasowy, niemiecki indeks DAX traci ponad 1,2%, a polski WIG20 cofa się prawie 0,7% choć wydaje się, że sprawa Grenlandii dość istotnie dotyczy kluczowych dla architektury bezpieczeństwa Polski relacji międzyatlantyckich. Spadek US100 jest dość niepokojący, biorąc pod uwagę fakt, że ostatnio prezentowane, rekordowe wyniki TSMC i euforia w sektorze półprzewodników nie były w stanie pchnąć indeksu na nowe rekordy. Od miesięcy widać też mocne spadki w sektorze oprogramowania, gdzie tanieją walory od Salesforce'a przez ServiceNow. Słabiej radzą sobie też akcje Meta Platforms i Microsoftu. Jeśli temat taryf celnych na Europę szybko nie zejdzie z agendy, moglibyśmy oczekiwać nieco mocniejszej korekty w Stanach Zjednoczonych. Wydaje się jednak, że do 1 lutego porozumienie w sprawie Grenlandii nie jest realne.
Źródło: xStation5
