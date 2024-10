US100 traci ponad 2%. Co stoi za wyprzedażą spółek technologicznych? 📉

Nasdaq 100 spada poniżej 18 500 pkt.

Tesla wymazuje wczorajsze wzrosty.

Wyprzedaż akcji przez CEO Nvidii wzmacnia spadki spółki

Dzisiejsza sesja prezentuje mocno negatywne nastawienie inwestorów do segmentu technologicznego w USA. Nasdaq 100 traci ponad 2%, a wśród amerykańskich Big Techów dominują spadki. Wszystkie spółki z tzw. “Siedmiu Wspaniałych” tracą dziś na czele z Teslą, której notowania spadają dziś o ponad 5%.

Notowania kontraktu US100 spadają dziś o ok. 2,4%, schodząc poniżej psychologicznej bariery 18 500 pkt, dodatkowo wzmocnionej przez strefę konsolidacji z marca oraz lokalne dołki z maja. Notowania zareagowały podobnym zasięgiem przeceny, co po danych NFP za lipiec, które doprowadziły do jeszcze większego spadku notowań kontraktu poniżej 18 000 pkt. Dane za sierpień nie prezentują się aż tak źle jak poprzednie, stąd zasięg spadków może być mniejszy niż w trakcie ostatniej obniżki. Jednocześnie patrząc na ogólne trendy w sentymencie do spółek technologicznych na razie widać mocne wycofanie się ze strefy euforycznych nastrojów, jakie widać było wśród inwestorów w pierwszej połowie tego roku. Źródło: xStation

Amerykański producent samochodów elektrycznych wymazał dziś całkowicie zyski, jakie kurs spółki zanotował wczoraj po informacji o planowanym wprowadzeniu technologii FSD (Full Sefl Driving) w Europie oraz Chinach do końca 2025 r. Notowania spółki obciążone są od kwietnia oczekiwaniami inwestorów dotyczącymi prezentacji Robotaxi, która ma w swoim głównym założeniu stanowić krok w stronę przemiany Tesli bardziej w spółkę technologiczną niż producenta aut, co od dawna stoi w głównym założeniu Elona Muska. Stąd oczekiwania inwestorów w stosunku do nowej technologii są na tyle duże, że spółka straciła w lipcu w ciągu jednej sesji prawie 6% jedynie na wieść o potencjalnym przesunięciu prezentacji Robotaxi. Obecnie inwestorzy z dużą niepewnością oczekują 10 października, kiedy to Tesla ma zaprezentować swój nowy produkt. Przy obecnych wartościach P/E wynoszących 108,4x i P//E forward 77,7x wskazujących na ogromne oczekiwania inwestorów odnośnie potencjału spółki do spieniężenia przyszłych technologii, akcje narażone są na dodatkową zmienność wraz ze zbliżaniem się do kluczowego dnia prezentacji. Warto zauważyć, że na razie konsensus rynkowy wycenia w 2024 r. i 2025 r. znaczne spowolnienie dynamiki przychodów (odpowiednio do 2,8% i 17%), co w porównaniu do średniorocznego wzrostu za ostatnie 3 lata wynoszącego 34% wypada dość blado przy tak wysokich wartościach wskaźników. Długoterminowy potencjał nowych technologii może stanowić ukryty potencjał do znacznej poprawy tych dynamik, jednak w krótszej perspektywie wysoka relatywna wycena naraża spółkę na znaczne wahania.

Nvidia także notuje dziś mocniejsze przeceny, tracąc prawie 5%. Spółka zniwelowała już całkowicie sierpniowe wzrosty i zbliża się do psychologicznej bariery 100$ za akcję. Poziom ten jest wyznaczony przez otwarcie notowań po raporcie spółki za 1Q24 w maju, kiedy to spółka rozpoczęła swój kolejny rajd do historycznych szczytów. Od tamtej pory notowania Nvidii jedynie raz spadły poniżej tej wartości w trakcie rynkowej paniki z począku sierpnia tego roku w efekcie danych NFP sugerujących potencjalną recesję. Dzisiejsze spadki Nvidii wzmocnione są także przez informacje odnośnie wyprzedaży przez CEO akcji spółki. Od czerwca Jensen Huang sprzedaż prawie 5,3 mln akcji w 120 tys. transzach. Sprzedaż ta następuje zgodnie z opublikowanym w marcu tego roku planem zakładających automatyczną sprzedaż akcji w przypadku spełnienia określonych warunków rynkowych, takich jak wolumen czy cena.

Notowania Nvidii zbliżają się do psychologicznego poziomu 100$ . Źródło: xStation

Na sentymencie spółek technologicznych ciążą także wczorajsze wyniki Broadcomu, które choć w ujęciu poprzedniego kwartału okazały się nie najgorsze, tak w przypadku prognoz na 2024 r. spółka rozczarowała inwestorów. Dla rynku podwyższenie oczekiwań przychodów z produktów AI do 12 mld $ wobec 11 mld $ na początku tego roku stanowi pierwszy sygnał o potencjalnym wyczerpywaniu się “ukrytego” potencjału wśród spółek związanych z AI, który pozwalał im na regularne przebijanie nie tylko swoich wyników za poprzednie lata, ale także konsensusu rynkowego. Oczywiście jedna prognoza jednej spółki to za mało, żeby wyciągać daleko idące wnioski odnośnie stanu całego sektora, jednakże w dzisiejszym spadku można odczytywać rosnące obawy odnośnie przyszłości jednego z czołowych producentów mikroczipów w USA.

Negatywny sentyment nie dotyczy oczywiście wszystkich spółek technologicznych. Samsara, spółka łącząca dane dotyczące fizycznych operacji ze swoimi serwerami w ramach IoT (Internet of Things) zaraportowała znacznie wyższe wyniki finansowe od oczekiwań. W 2Q24 spółka osiągnęła przychody na poziomie 300 mln $, co oznacza wzrost o 37% r/r i utrzymanie mocnych dynamik z poprzednich kwartałów. Na poziomie skoryg. zysku netto na akcję spółka zaprezentowała 0,05 $, co oznacza 5-krotne przebicie oczekiwań konsensusu. W efekcie notowania spółki rosną dziś o ponad 15%.