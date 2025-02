US100 wymazuje początkowe spadki. Akcje AMD tracą 9% przez rozczarowujące wyniki sprzedaży chipów AI

Chociaż nastroje rynkowe na amerykańskim rynku finansowym są mieszane, rynek akcji notował powolne wzrosty na początku sesji. Inwestorzy koncentrują się przede wszystkim na polityce handlowej Stanów Zjednoczonych i rozwoju sytuacji w Chinach. W pierwszych minutach handlu indeks US500 wzrósł o 0,15% do 6 050 punktów, US100 nieznacznie rośnie, do 21 500 punktów, a US2000 zyskuje o 0,34% do 2 300 punktów. Po dwóch godzinach, od otwarcia giełdy, obserwujemy niewielkie wzrosty na Wall Street.

Nastroje inwestorów są silnie wspierane przez słabnącego dolara amerykańskiego. Indeks USDIDX spadł dziś o 0,43% do 107 350 punktów, wymazując prawie wszystkie zyski związane z weekendowymi decyzjami dotyczącymi ceł. Spadek ten jest w dużej mierze związany z umową handlową USA z Meksykiem i Kanadą. Pozostaje jednak niepewność co do przyszłości relacji handlowych z Chinami.

Amerykańskie organy celne ogłosiły wczoraj, że amerykańskie cła będą miały zastosowanie zarówno do Hongkongu, jak i Chin kontynentalnych. Ponadto Biały Dom zakończył zwolnienie podatkowe, które wcześniej pozwalało na bezcłowy wwóz do USA paczek o wartości poniżej 800 USD. W odpowiedzi Chiny zasygnalizowały potencjalne cła odwetowe wymierzone w głównych gigantów technologicznych.

Źródło: xStation5

US100

Biorąc pod uwagę te czynniki, sytuacja dla US100 pozostaje wysoce niepewna. Z jednej strony indeks wciąż notowany jest blisko swoich maksimów, a Trump zamierza silnie wspierać rozwój technologiczny w dłuższej perspektywie. Z drugiej strony spór handlowy z Chinami może służyć jako znaczący katalizator niedźwiedzi. Dziś indeks US100 spadł o 0,05% i obecnie wynosi 21 550 punktów.



Wiadomości ze spółek

Snap (SNAP.US) zyskuje 4% dzięki dobrym wynikom za IV kwartał, przy 15% wzroście przychodów rok do roku i 9% wzroście DAU. Prognoza przychodów na I kwartał w wysokości 1,33-1,36 mld USD przewyższyła szacunki, ale skorygowana prognoza EBITDA (40-75 mln USD) nie osiągnęła konsensusu (79,9 mln USD). Oczekuje się, że liczba DAU osiągnie 459 mln w Q1.

Lumen Technologies (LUMN.US) wzrósł o prawie 9% po tym, jak wyniki za IV kwartał wykazały wzrost przychodów ze światłowodowych usług szerokopasmowych o 18,9% r/r i 42 000 nowych klientów Quantum Fiber. Prognoza na 2025 r.: 3,2-3,4 mld USD EBITDA, 700-900 mln USD FCF, 4,1-4,3 mld USD nakładów inwestycyjnych. Dążenie do 250 mln USD oszczędności kosztów do końca roku i 1 mld USD cięć wydatków do 2027 r.

Enphase Energy (ENPH.US) zyskuje 8,20% dzięki dobrym wynikom za IV kwartał, ze wzrostem przychodów o 26,5% r/r i marżą brutto GAAP na poziomie 51,8%. Wolne przepływy pieniężne: 159,2 mln USD; płynność: 1,72 mld USD. Prognoza przychodów na I kwartał 2025 r. w wysokości 340-380 mln USD przewyższyła szacunki, przy 150-170 MWh dostaw IQ Batteries i marży brutto non-GAAP prognozowanej na 48%-51%.

Alphabet (GOOGL.US) spadł o 7,10% po mieszanych wynikach za IV kwartał i nieoczekiwanie wysokim planie nakładów inwestycyjnych w wysokości 75 mld USD na rok budżetowy 2025 (wobec konsensusu 57,9 mld USD). Wydatki w I kwartale prognozowane są na 16-18 mld USD, przy czym większość środków zostanie przeznaczona na infrastrukturę sztucznej inteligencji. Presja walutowa i jeden dzień sprzedaży mniej w I kwartale zwiększają presję, pomimo wzrostu opartego na sztucznej inteligencji w wyszukiwarkach i chmurze.

AMD pod presją AI

Akcje Advanced Micro Devices (AMD.US) tracą prawie 9% pomimo wzrostu przychodów w IV kwartale o 24% r/r, ponieważ spowolnienie wzrostu centrów danych wystraszyło inwestorów (69% r/r wobec 122% w III kwartale i 114,5% w II kwartale). Prognoza przychodów na I kw. na poziomie 6,8-7,4 mld USD (średnia 7,1 mld USD) nieco powyżej konsensusu (7,04 mld USD), ale nadal istnieją obawy o spowolnienie wzrostu segmentu sztucznej inteligencji i konkurencję z Nvidia. Akcje notowane są na 15-miesięcznych minimach. Powodem wyprzedaży były słabsze, od prognoz przychody z centrów danych, które wzrosły o 70% r/r; sporo poniżej consensusu Wall Street. Patrząc na skalę ostatniej wyprzedaży, przekracza ona nawet impuls spadkowy z roku 2022; walory notowane są z blisko 30% dyskontem względem EMA200.

Źródło: xStation5