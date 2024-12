US100 zyskuje 1,6% 📈

馃挕Wall Street odzyskuje grunt pod nogami po 艣rodowej reakcji na decyzj臋 FED

Ameryka艅skie akcje dynamicznie zyskuj膮 na koniec tygodnia, po tym jak inwestorzy odreagowali po jastrz臋bich komentarzach Powella w 艣rod臋. Mimo i偶 g艂贸wny bankier FED wskazywa艂, 偶e niepewne t艂o gospodarcze wobec presji inflacyjnej mo偶e doprowadzi膰 do wolniejszego tempa obni偶ek st贸p procentowych, to dla samej gie艂dy og贸lny kierunek zmian monetarnych utrzymywany jest ten sam, czyli stopniowe luzowanie warunk贸w finansowych w kraju. Korekta spadkowa wydawa艂a si臋 jednak zasadna, wobec tego, 偶e na 艣wiatowych indeksach od wielu dni wybijane by艂y coraz to nowsze historyczne szczyty.

Dzisiaj preferowany przez bank centralny miernik inflacji za listopad okaza艂 si臋 s艂aby i nie wskazywa艂 na du偶e problemy z inflacj膮. Wska藕nik bazowy PCE, kt贸ry nie obejmuje cen 偶ywno艣ci i energii, wzr贸s艂 o 0,1% w por贸wnaniu z pa藕dziernikiem i 2,8% w por贸wnaniu z rokiem poprzednim. Miesi臋czny wzrost by艂 najwolniejszy od maja tego roku.聽

Pozytywne odbicie wida膰 te偶 na ameryka艅skich obligacjach, kt贸re po konferencji FED odnotowa艂y mocne przeceny. Rentowno艣ci 10-letnich obligacji zbli偶y艂y si臋 do szczyt贸w z ko艅c贸wki maja tego roku (czyli poziom贸w sprzed pocz膮tku cyklu obni偶ek st贸p procentowych).聽

Obecnie rentowno艣ci wynosz膮 ok. 4,49%.聽

US100 (D1)聽

Notowania kontraktu na indeks Nasdaq 100 notuj膮 mocne odbicie, zyskuj膮c ponad 1,6%. Cena zatrzyma艂a si臋 w okolicach wyk艂adniczej 艣redniej krocz膮cej za ostatnie 50 sesji (EMA50, granatowa linia na wykresie) na poziomie ok. 20100 pkt. Jednocze艣nie poziom ten wyznacza艂 dolne ograniczenie kana艂u trendu wzrostowego, w jakim kontrakt znajduje si臋 od wrze艣nia 2024 r.聽

殴r贸d艂o: xStation