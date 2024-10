⏬US500 cofa się 1,5% przez Nvidie

Słabe miesięczne dane sprzedażowe z sektora półprzewodników rzutują na nastrojach na szerokim rynku

Kontrakty terminowe na indeksy z Wall Street mocno tracą od początku dzisiejszego dnia, a spadki zostają wzmocnione wraz ze startem sesji. Wczoraj sesja kasowa na Wall Street nie odbywała się przez obchody Dnia Pracy.

Dzisiaj spadki na Wall Street wzmocnione są mocnym cofnięciem większości spółek związanych z produkcją półprzewodników, wobec słabych miesięcznych danych sprzedażowych. Semiconductor Industry Association wskazuje, że sprzedaż za lipiec wypadła poniżej sezonowego trendu. Wobec danych i negatywnych wypowiedzi spółek zajmujących się analizami, obserwujemy spore cofnięcie na akcjach Nvidii na poziomie 5,5%, Micron na poziomie 5% oraz AMD powyżej 2%. Z drugiej strony najlepszą spółką w US500 jest Super Micro Computers. Oprócz tego warto wspomnieć o słabej publikacji indeksu ISM dla przemysłu, która pokazuje sporą słabość w zamówieniach, co nie wróży ożywieniu w gospodarce w kolejnych miesiąćach.

Największe zmiany w indeksie S&P 500. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

US500 cofa się znacząco z wczorajszego najwyższego poziomu od połowy lipca, a dzisiaj testowane są poziomy bliskie najniższym od połowy sierpnia. Obecnie obserwujemy cofnięcie poniżej zniesienia 78.6. Warto zauważyć, że spadki na spółce Nvidia były znacznie silniejsze w ostatnim czasie, a mimo to szeroki indeks S&P 500 potrafił kontynuować wzrosty. Warto jednak zauważyć, że sezonowość we wrześniu sugeruje możliwe cofnięcie przez pierwsze 2-3 tygodnie miesiąca, co może być związane z powrotem dużej ilości inwestorów na rynek po wakacjach.

