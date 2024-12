➡️US500 odbija przed decyzją Fed

Czy Fed dokona dzisiaj “jastrzębiej obniżki”? Czy może to być ostatnie cięcie w cyklu?

Decyzja Fed ogłoszona zostanie dzisiaj o godzinie 20:00, natomiast konferencja prasowa rozpocznie się pół godziny później. Niemniej o godzinie 20:00 oprócz poziomu stóp procentowych oraz oświadczenia, poznamy również najnowsze projekcje makroekonomiczne wraz ze słynnym dot-chartem, który prezentuje oczekiwania amerykańskich bankierów centralnych na temat poziomów stóp procentowych w przyszłości. Ostatnie dane z amerykańskiej gospodarki dodały raczej pewności, co do dzisiejszego rynku. Kluczowe dla reakcji będzie miało jednak to, co dalej ze stopami będzie działo się w przyszłym roku. W ostatnim czasie sporo mówiło się na temat “jastrzębiego” cięcia i wstrzymania z obniżkami na pewien czas. Czy jest jednak szansa na to, że dzisiejsze cięcie będzie ostatnim w cyklu?

Oczekiwania rynku

Inflacja CPI oraz bazowa CPI odbiły za listopad, zgodnie z rynkowymi oczekiwaniami. Niemniej nie obserwowaliśmy większego zaskoczenia, co najprawdopodobniej utwierdziło decydentów w zdaniu, że dzisiejsza obniżka będzie zasadna. Rynek widzi 99% prawdopodobieństwo na dzisiejsze cięcie. Zdecydowanie ciekawiej prezentuje się sytuacja później:

Rynek widzi jedynie 17% prawdopodobieństwo na podwyżkę w styczniu

W marcu 2025 roku prawdopodobieństwo podwyżki wynosi 52%, a łączone ze styczniowym wynosi niecałe 68%

Za czerwiec 2025 roku wyceniana jest jeszcze niepełna łączona obniżka!

Oczekiwania rynku dla stóp procentowych w przyszłym roku. Źródło: Bloomberg FInance LP

Rynek dosyć drastycznie zmienił swoje nastawienie. Jeszcze kilka miesięcy temu oczekiwał stóp na poziomie 3% w połowie 2025 roku. Obecnie w połowie oczekiwana jest stopa 4,0%, natomiast do końca przyszłego roku stopy mogą sięgnąć minimalnie 3,75%.

Bardzo ważne jest to, jak rynek ocenia przyszłość. Krzywa dla kontraktów terminowych na stopy w porównaniu do poprzedniego posiedzenia wzrosła drastycznie. Można podejrzewać, że same oczekiwania bankierów zmienią się dosyć mocno. Mediana dla przyszłego roku wskazywała na 3,4%, natomiast mediana dla 2026 roku (jak i dla 2027 i długiego terminu) wskazywały na 2,9%. Zakładając dzisiejsze cięcie, główny zakres dla stóp wyniesie 4,5%, co dawałoby perspektywę dla 3 obniżek w przyszłym roku. Oczekujemy, że Fed zmniejszy swoje oczekiwania o przynajmniej jedno cięcie dla przyszłego roku. Brak zmian byłby postrzegany gołębio przez rynek. Niemniej wskazuje się, że jeżeli inflacja miałaby być podwyższona do 2,5%, a neutralna realna stopa procentowa byłaby oceniana na poziomie 1,75%, wtedy można by było wyceniać nominalną neutralną stopę na poziomie 4,3%. To sugerowałoby, że dzisiejszy ruch w stopach mógłby być ostatni. Choć nie jest to scenariusz bazowy, to jednak nie można takiego scenariusza wykluczyć

Dot-chart najprawdopodobniej pokaże mniej oczekiwanych stóp na 2025 i 2026 rok. Źródło: Bloomberg FInance LP

Co pokażą prognozy makro?

Przyszły rok jest niepewny ze względu na politykę Trumpa. Polityka protekcjonistyczna doprowadzi do luźnej polityki fiskalnej, która może doprowadzić do wzrostu inflacji. Wzrost PKB w tym roku był solidny, dlatego Fed potencjalnie może sobie pozwolić na dłuższe wstrzymanie się z obniżkami. Jeśli prognozy pokażą mocniejszy wzrost na przyszły rok niż 2,0%, może to sugerować bardziej restrykcyjne podejście ze strony Fed. To samo będzie tyczyć się inflacji. Ostatnio obniżono projekcję inflacji bazowej do 2,2% na 2025 rok. Jeśli jednak zostanie ona podniesiona do 2,5%, to oznaczałoby wyższą neutralną stopę procentową. Fed widzi jeszcze na ten moment powrót do celu w 2026 roku. Zmiana prognoz może sugerować bardziej jastrzębie podejście w przyszłości.

Prognozy makroekonomiczne z września. Źródło: Fed

Jak zareaguje rynek?

Teoretycznie jastrzębia obniżka, czyli sugestia, że na kolejną obniżkę będzie trzeba poczekać, może doprowadzić do chwilowej wyprzedaży na Wall Street oraz umocnienia amerykańskiego dolara. Rentowności 10 letnich obligacji wzrosły do poziomu 4,4%, co sugeruje, że rynek oczekuje wyższych neutralnych stóp procentowych. Czy jedank wyższe stopy mogą stanowić przeszkodę dla Wall Street? Niekoniecznie.

Obecny czas porównuje się do 1996 oraz 2019 roku. Wtedy cykle obniżek składały się z 3 ruchów (oczywiście w 2020 mieliśmy pandemię i tych obniżek nie liczymy). Pomimo wstrzymania z obniżkami w tych dwóch momentach, S&P 500 wzrósł w pierwszym przypadku o ponad 30% od momentu ostatniej obniżki, natomiast w drugim przypadku o 12% (tu oczywiście wszystko zatrzymane przez pandemie).

S&P 500 oraz stopy procentowe w USA. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

Jeśli gospodarka będzie silna, a działania nowej administracji będą wspierać amerykańskie przedsiębiorstwa, powinno to wpłynąć na korzyść głównego indeksu, choć oczywiście w samym krótkim terminie nie można wykluczyć korekty. Dodatkowo samo wstrzymanie z obniżkami może być dobre dla dolara, co może doprowadzić w przyszłym roku do zejścia EURUSD poniżej parytetu.

US500 broni ważnego wsparcia na poziomie 6050 punktów. Oprócz tego po dzisiejszym dniu będziemy mieli rolowanie, na poziomie ok. 70 punktów w górę. Jeśli Fed będzie dzisiaj jastrzębi, nie można wykluczyć korekty. Z drugiej strony cena otworzy się jutro wyżej, a dodatkowo mamy wsparcie na poziomie 6000 punktów i wzrostową linię trendu. Wobec tego nie można wykluczyć, że jeszcze w tym roku zobaczymy Mikołaja na giełdzie i przetestowane będą nowe historyczne szczyty. Źródło: xStation5