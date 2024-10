⏫US500 rośnie o ok. 1% po NFP

Amerykański rynek pracy pokazuje, że USA nie kierują się w stronę recesji

Raport z amerykańskiego rynku pracy wypada bardzo pozytywnie ze wzrostem powyżej 250 tys. Jest to najwyższy odczyt od maja i dodatkowo po raz kolejny obserwujemy spadek stopy bezrobocia. Na co warto zwrócić uwagę w dzisiejszym raporcie?

Zmiana zatrudnienia wyniosła 254 tys. Nikt w ankiecie Bloomberga nie oczekiwał tak mocnego wzrostu

Dane poprzednie zrewidowano w górę z 142 tys. do poziomu 159 tys. Dwumiesięczna rewizja również była pozytywna i wyniosła 72 tys., przy poprzedniej negatywnej rewizji -86 tys.

Stopa bezrobocia spada do 4,1%. Jest to kluczowe, gdyż stopa bezrobocia liczona jest z raportu gospodarstw domowych

Płace rosną szybciej na poziomie 4,0% r/r. Fed oczekiwałby poziomu 3,0%, który jest zgodny z osiągnięciem celu inflacyjnego w terminie prognozy

Jest to przedostatni raport z amerykańskiego rynku pracy przed wyborami. Kolejny raport zostanie opublikowany w piątek pierwszego listopada. Dane pokazują, że rynek pracy w USA jest wciąż mocny, choć nie generuje już tak silnych przyrostów, jak było to w 2022 i 2023 roku. Niemniej warto zwrócić uwagę na stopę bezrobocia, która spadła drugi raz z rzędu. To pokazuje, że rynek pracy jest mocny nie tylko patrząc z perspektywy przedsiębiorstw, ale również gospodarstw domowych. Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych pozostawały niskie w ostatnim czasie, co sugerowało nadmiernie wysoką stopę bezrobocia. Stopa bezrobocia powyżej 5% generowałaby ryzyko wejścia amerykańskiej gospodarki w recesję. Teraz to ryzyko zostało zmniejszone.





Stopa bezrobocia w USA spadła drugi raz z rzędu. Źródło: Bloomberg Finance L.P., XTB Research

O sile rynku pracy świadczy również wzrost płac do 4.0%. Jest to trzeci z rzędu przyrost i może świadczyć o dalszym mocnym popycie na pracę. Wyższe tempo płac może również sugerować utrzymywanie się inflacji bazowej na wysokim poziomie przez dłuższy czas. To z kolei może wygenerować ryzyko wolniejszych obniżek stóp procentowych w USA.

Wyższe tempo wzrostu płac zwiększa ryzyko "lepkości" inflacji bazowej. Źródło: Bloomberg Finance L.P., XTB Research



Prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych na listopadowym posiedzeniu o 50 punktów bazowych wyraźnie spadło. Rynek wycenia 9% prawdopodobieństwa na taki ruch, natomiast przed danymi było to 33%.

Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Przed wyborami oraz przed decyzją Fed w listopadzie poznamy jeszcze dane o inflacji za wrzesień, a następnie kolejny raport NFP za październik. Niemniej już teraz wydaje się, że Fed jest na dobrej drodze, aby uniknąć recesji gospodarczej Stanów Zjednoczonych, co prowadzi do kolejnego mocnego wzrostu na kontrakcie US500 tuż po publikacji danych. US500 rośnie dzisiaj niemal o 1% i znajduje się zaledwie 0.5% od dziennych historycznych szczytów.

US500 i dolar rosną po świetnych danych NFP z września. Dane sugerują, że gospodarka ma się dobrze i na razie może znieść wyższe stopy procentowe. Źródło: xStation