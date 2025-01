⏫US500 zyskuje 1,3% po CPI

Niższa inflacja bazowa wywołuje większe oczekiwania na cięcia stóp procentowych przez Fed

Dzisiejszy raport inflacji CPI zaskoczył ponownie, podobnie do tego, co prezentował sobą wczorajszy raport inflacji producenckiej. Inflacja główna CPI wzrosła zgodnie z oczekiwaniami do 2,9% r/r oraz 0,4% m/m, ale niżej wypadły miary bazowe. Inflacja bazowa spadła do poziomu 3,2% r/r z poziomu 3,3% r/r, natomiast miesięcznie był to wzrost rzędu 0,2% m/m przy oczekiwaniu 0,3% m/m. Inflacja bazowa jest kluczowa z perspektywy Rezerwy Federalnej, gdyż wyłącza ona najbardziej zmienne czynniki inflacyjne jak ceny energii oraz żywności.

Wyższa inflacja główna CPI to przede wszystkim efekt minimalnego negatywnego wpływu cen paliw. Przez kilka ostatnich miesięcy to ceny paliw oraz ceny samochodów powodowały spadek inflacji. Jednak obecnie obserwujemy już minimalny negatywny wpływ ze strony tych czynników. Można domniemywać, że w styczniu możemy już zauważyć pozytywny wpływ cen paliw. Z drugiej strony warto pamiętać, że jest to związane ze zmiennością cen surowców.

Negatywny wpływ cen paliw oraz samochodów jest obecnie marginalny. Z drugiej strony w dalszym ciągu obserwujemy zmniejszający się wpływ inflacji czynszowej, czyli shelter, co wpływa na ograniczenie inflacji bazowej. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

Pozytywnym aspektem jest spadek inflacji usługowej, również tej z uwzględnieniem inflacji czynszowej. Oczywiście obie te miary pozostają bardzo wysoko, biorąc pod uwagę kształtowanie się tych miar w latach 2010-2020, blisko poziomu 2%. Co więcej, mocny wzrost subindeksu cenowego z ISM usługowego wywołuje obawy dotyczące powrotu inflacji w niedługim czasie. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

Jak reaguje rynek?

Rynek reaguje z dosyć sporą euforią. EURUSD rośnie i testuje poziom 1,0350, choć na początku tego tygodnia para spadła poniżej poziomu 1,0200. Jest to związane z wyceną pełnej obniżki w pierwszej połowie tego roku, choć wcześniej rynek wyceniał pierwszą obniżkę w tym roku dopiero we wrześniu. Oprócz obniżki w pierwszym półroczu, rynek wycenia również obniżkę na koniec roku z 50% prawdopodobieństwem. Niemniej w najbliższym czasie inflacja może być bardzo zmienna, biorąc pod uwagę ceny energii i ceny żywności, które mogą w dużym stopniu zależeć od przyszłej polityki Trumpa.

US500 zalicza dzisiaj ponad 1% odbicie, tuż przed rozpoczęciem sesji kasowej. To trzeci potencjalny dzień wzrostu dla kontraktu na indeks. Oprócz tego obserwujemy również pierwszy od dawna tak duży wzrost cen obligacji. US500 zbliża się do poziomu 6000 punktów, ale najpierw na stałe musi przebić się powyżej spadkowej linii trendu oraz zniesienia 38.2. Źródło: xStation5