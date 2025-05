USA podpisuje umowę surowcową z Ukrainą 📄🖋️

Ukraina podpisała umowę mineralną z USA w dniu wczorajszym, 30 kwietnia 2025 roku. Dokument określa ramy dla partnerstwa gospodarczego, skupiając się na kluczowych minerałach i zasobach naturalnych Ukrainy. Rynki przyjęły tę umowę pozytywnie, która obok mocnych wyników amerykańskich spółek wspiera dzisiaj dobry sentyment na Wall Street.

Umowa USA–Ukraina w sprawie surowców mineralnych tworzy wspólny fundusz inwestycyjny, zapewniający amerykańskim firmom preferencyjny dostęp do ogromnych zasobów naturalnych Ukrainy – takich jak lit, metale ziem rzadkich, ropa i gaz – przy zachowaniu własności po stronie ukraińskiej. Fundusz będzie reinwestował zyski w ukraińską gospodarkę przez pierwsze 10 lat, a jego zarząd będzie większościowo amerykański. Co istotne, Ukraina nie będzie zobowiązana do spłaty 350 miliardów dolarów pomocy, której wcześniej domagał się Trump. W dokumencie napisano, że USA uznają intencję Ukrainy dotyczącą przystąpienia do UE i że umowa nie może być z nią sprzeczna. Brakuje jednak konkretnych gwarancji bezpieczeństwa ze strony USA, co czyni wsparcie niestabilnym i warunkowym.

Pomimo strategicznych założeń dotyczących zmniejszenia zależności od chińskich surowców i odbudowy Ukrainy, umowa napotyka poważne przeszkody: obszary bogate w minerały znajdują się często pod kontrolą rosyjską, infrastruktura jest zniszczona przez wojnę, a rozwój kopalń może zająć nawet do 20 lat i kosztować miliardy dolarów. Wpływ na rynek w krótkim terminie prawdopodobnie będzie ograniczony z powodu tych ryzyk, choć długoterminowo umowa może mieć pozytywny wpływ na amerykańskie spółki z sektora górnictwa, energii i infrastruktury. Umowa sygnalizuje zaangażowanie gospodarcze, ale nie stanowi gwarancji militarnej.