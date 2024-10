💲⏬USD traci przed decyzją Fed

Dzisiaj o godzinie 20:00 Fed poinformuje o ci臋ciu st贸p procentowych. Jak du偶a b臋dzie to obni偶ka?

Do decyzji Fed o stopach procentowych pozostaje jedynie kilka godzin. Rynek wci膮偶 nie ma jednak pewno艣ci dotycz膮cej tego, o ile zostanie obni偶ona stopa procentowa. Komunikacja Fedu by艂a dosy膰 jasna w ostatnich tygodniach z wyra藕nym sygna艂em przekazanym przez Powella w trakcie konferencji w Jackson Hole. Zdaniem Powella nadszed艂 odpowiedni moment, aby obni偶y膰 stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych. Wci膮偶 jednak nie wiadomo jak silny b臋dzie to ruch. Sama decyzja b臋dzie mia艂a miejsce o godzinie 20:00, opublikowane wtedy b臋d膮 r贸wnie偶 prognozy. Natomiast konferencja prasowa rozpocznie si臋 o godzinie 20:30.聽

Czego oczekiwa膰 po Fed?

Konsensus Bloomberga wskazuje jasno na obni偶k臋 st贸p procentowych o 25 punkt贸w bazowych.

W艣r贸d ok. 120 prognoz jedynie 9 wskazuje na obi偶k臋 o 50 punkt贸w bazowych, a jedna prognoza na utrzymanie st贸p procentowych bez zmian.

W艣r贸d oczekuj膮cych obni偶ki o 50 pb jest JP Morgan oraz Bloomberg Economics

Rynek kontrakt贸w terminowych wycenia 66% prawdopodobie艅stwa na obni偶k臋 st贸p dzisiaj o 50 punkt贸w bazowych, cho膰 jeszcze niedawno by艂o to nawet 72%

Do ko艅ca tego roku rynek wycenia 4,6 obni偶ki po 25 punkt贸w bazowych, co przek艂ada si臋 na na ok. 115 punkt贸w bazowych.

Bloomberg wskazuje, 偶e dzisiejsza obni偶ka o 50 punkt贸w bazowych doprowadzi do wzrostu oczekiwa艅 na kolejne dwa ruchy po 50 punkt贸w bazowych

Rynek kontrakt贸w wskazuje na ci臋cia o ok. 250 punkt贸w bazowych do ko艅ca przysz艂ego roku

Oczekiwania na stopy procentowe wed艂ug kontrakt贸w terminowych na stopy Fed. 殴r贸d艂o: Bloomberg Finance LP, XTB

Czy wielko艣膰 obni偶ki ma znaczenie?

Nale偶y pami臋ta膰, 偶e Fed od d艂u偶szego czasu stosuje dosy膰 klarowne podej艣cie do swoich decyzji i raczej nie zaskakuje. Ostatnie zaskoczenie mia艂o miejsce na pocz膮tku pandemii, kiedy Fed dokona艂 obni偶ki st贸p procentowych o 125 punkt贸w bazowych. Wtedy nale偶a艂o jednak dzia艂a膰 szybko, aby nie doprowadzi膰 do totalnej recesji gospodarczej. Patrz膮c na histori臋 oczekiwa艅 oraz ruchy ze strony Fed (dane dotycz膮ce konsensusu od 1997 roku), zaskoczenie wi臋kszymi obni偶kami mieli艣my jedynie 4 krotnie:

W listopadzie 2002 obni偶ka o 50 punkt贸w bazowych. By艂o to ju偶 niemal koniec cyklu obni偶ek zwi膮zany z kryzysem gospodarczym po wybuchu ba艅ki dot-com

We wrze艣niu 2007 obni偶ka o 50 bp. By艂a to na pocz膮tku cyklu obni偶ek zwi膮zanych z kryzysem finansowym.

W grudniu 2008 obni偶ka o 75 punkt贸w bazowych. By艂a to ostatnia obni偶ka w cyklu zwi膮zanym z kryzysem finansowym. Wtedy stopy obni偶one zosta艂y do poziomu 0,25 z poziomu 1,0%.

W marcu 2020 roku o 125 punkt贸w bazowych. Rynek oczekiwa艂 zaledwie obni偶ki o 25 punkt贸w bazowych. By艂 to jednak pocz膮tek pandemii i problemy p艂ynno艣ciowe na rynku.

Czy teraz gospodarka USA boryka si臋 z podobnymi problemami jak wtedy? W zasadzie nie. Inflacja spada, ale wci膮偶 jest podwy偶szona. Rynek pracy jest sch艂odzony, ale wci膮偶 generuje wzrost zatrudnionych wg raportu NFP. Wnioski o zasi艂ek oscyluj膮 blisko poziomu 230 tys., a stopa bezrobocia wynosi 4,2%, nieco powy偶ej prognoz Fed. Silne sygna艂y kryzysowe to wnioski powy偶ej 300 tysi臋cy oraz stopa bezrobocia powy偶ej 5%. Wobec tego uwaga inwestor贸w opr贸cz samej obni偶ki powinna by膰 te偶 skupiona na prognozach.

W czerwcu projekcje gospodarcze nie zosta艂y zmienione w stosunku do marca. Wskazuj膮 na wzrost na poziomie 2,1% w tym roku oraz 2,0% w przysz艂ym roku

Stopa bezrobocia by艂a oceniana na poziomie 4,0% na ten rok. Podniesiono prognoz臋 do 4,2% na przysz艂y rok. Jest to r贸wnie偶 prognoza bezrobocia w d艂ugim terminie

Podniesiono nieco prognozy dla inflacji, ale ta ma obecnie mniejsze znaczenie

Znacznie zmniejszono liczb臋 oczekiwanych obni偶ek. Mediana wskazywa艂a mi臋dzy jedn膮 a dwoma obni偶kami w czerwcu, natomiast w marcu oceniano szans臋 na 3 obni偶ki. Teraz z pewno艣ci膮 zostanie podniesiona prognoza ilo艣ci obni偶ek.

W艣r贸d inwestor贸w oraz analityk贸w panuje przekonanie, 偶e Fed sp贸藕ni艂 si臋 z obni偶kami, dlatego obecny ruch b臋dzie nadrobieniem tego, co powinno mie膰 miejsce w czerwcu lub w lipcu. Brak obni偶ki o 50 punkt贸w bazowych mo偶e doprowadzi膰 do sporych spadk贸w na indeksach. Cho膰 Fed nie kieruje si臋 tym, co bezpo艣rednio dzieje si臋 na rynku akcji, to ma to jednak wp艂yw na nastroje na wszelkich aktywach na 艣wiecie.

Podczas ostatniego posiedzenia z publikacj膮 prognoz, wi臋kszo艣膰 cz艂onk贸w Fed oczekiwa艂o 1 lub 2 obni偶ki w tym roku. 殴r贸d艂o: Bloomberg Finance LP

Jak zareaguje rynek?

EURUSD

Wydaje si臋, 偶e obni偶ka o 25 punkt贸w bazowych powinna umocni膰 wyra藕nie os艂abionego w ostatnim czasie dolara. Oczywi艣cie liczy膰 si臋 b臋d膮 r贸wnie偶 prognozy gospodarcze oraz spojrzenie na dalsze obni偶ki w tym roku oraz kolejnych latach. Obni偶ka o 50 punkt贸w bazowych, ale brak wi臋kszych obni偶ek w przysz艂o艣ci r贸wnie偶 mo偶e poprawi膰 sytuacj臋 dolara. Obni偶ka o 50 punkt贸w bazowych i komunikacja dalszych silnych obni偶ek mo偶e doprowadzi膰 do wzrostu EURUSD w 艣rednim terminie w kierunku 1,12-1,13.

Zmiany EURUSD po pierwszej obni偶ce st贸p procentowych w cyklu. W tracie obni偶ki w 2019 roku dolar straci艂 na pocz膮tku na warto艣ci, ale p贸藕niej zacz膮艂 si臋 umacnia膰. W perspektywie 20 dni od decyzji mieli艣my powr贸t EURUSD do stanu sprzed decyzji. 殴r贸d艂o: Bloomberg Finance LP, XTB

EURUSD wyra藕nie zyskuje przed dzisiejsz膮 decyzj膮 Fed. Wida膰 jednak, 偶e nieco powy偶ej 1,1150 mo偶e znajdowa膰 si臋 silna poda偶. Obni偶ka o 25 mo偶e doprowadzi膰 do testu poziomu 1,11. W przypadku obni偶ki o 50 pb, celem mo偶e by膰 strefa mi臋dzy 1,1160 a 1,1180. Ciekawie zachowuj膮 si臋 rentowno艣ci, kt贸re sugeruj膮 mo偶liwe mniejsze ci臋cie ni偶 to, co oczekuje rynek. 殴r贸d艂o: xStation5

US500

Chocia偶 obni偶ka o 50 punkt贸w bazowych mog艂aby zwiastowa膰 s艂abe prognozy dotycz膮ce gospodarki, to wydaje si臋 w tym momencie, 偶e mniejsza obni偶ka b臋dzie rozczarowaniem dla rynku. Nawet bardzo optymistycznie prognozy nie by艂yby w stanie doprowadzi膰 do kontynuacji ostatnich wzrost贸w. Je艣li b臋dziemy mieli obni偶k臋 o 25 punkt贸w bazowych, US500 mo偶e przetestowa膰 okolic臋 5600 punkt贸w. Z drugiej strony, dostarczenie obni偶ki o 50 punkt贸w bazowych, bez bardzo negatywnych prognoz, ale z obietnic膮 dalszych mocnych obni偶ek, powinien doprowadzi膰 do testu przynajmniej 5670 i wzrostu w kolejnych sesjach do 5700.

Patrz膮c na zachowanie S&P500 po pierwszej obni偶ce w cyklu, pierwsze kilka dni mieli艣my realizacj臋 zysk贸w po wcze艣niejszych wzrostach. Jak wida膰 S&P 500 zyskiwa艂 zwykle ok 9-10 sesji przed decyzj膮. Niemniej w perspektywie 10-20 sesji S&P 500 zwykle znajdowa艂 si臋 blisko poziom贸w sprzed decyzji. 殴r贸d艂o: Bloomberg Finance LP, XTB

US500 pr贸buje si臋 wybi膰 powy偶ej spadkowej linii trendu. Nale偶y r贸wnie偶 mie膰 na uwadze rolowanie kontrakt贸w terminowych po zako艅czeniu dzisiejszej sesji. Bazuj膮c na obecnych poziomach, jutro cena otworzy si臋 ok. 61 punkt贸w wy偶ej. 殴r贸d艂o: xStation5