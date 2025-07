⏫USDJPY najwyżej od początku kwietnia!

Odejście od jena jako waluty bezpiecznej oraz większa pewność do dolara powodują wyraźne wzrosty na parze

Sytuacja monetarna i wojny handlowe

Stopy procentowe w USA od dłuższego czasu pozostają bez zmian i nie oczekuje się, aby ta sytuacja miała zmienić się do września. Wraz z nieco wyższym odczytem inflacji z USA, która obrazuje coraz większy wpływ ceł, szanse na mocniejsze obniżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych zmniejszają się, nawet przy naciskach Trumpa na Fed. Z kolei w Japonii obserwujemy brak szans na podwyżki w najbliższym czasie. Co więcej, rośnie ryzyko stagflacji w tym kraju, w szczególności przy nałożeniu 25% ceł ze strony Stanów Zjednoczonych.

Rentowności w Japonii rosną, ale nie ze względu na oczekiwania wysokich stóp, a coraz mniejszej pewności co do stabilności fiskalnej w tym kraju. Z kolei rentowności w USA rosną ze względu na brak perspektyw na najbliższe obniżki. Spread rentowności ustabilizował się w ostatnim czasie. Źródło: Bloomberg Finance LP

Warto wspomnieć, że Japonia zapowiedziała w ostatnich miesiącach pakiet stymulujący gospodarkę na poziomie 900 mld jenów, co zwiększy znacząco potrzeby pożyczkowe i jednocześnie może zagrozić stabilności fiskalnej. Cła Trumpa wywołają również presje na osłabienie waluty, aby doprowadzić do zwiększenia konkurencyjności japońskiego eksportu.

Inwestorzy wycofują się z jena

W momencie odwrotu od amerykańskiego dolara i w oczekiwaniu na podwyżki ze strony Fed obserwowaliśmy rekordowy wzrost długich pozycji na jenie. Wydawało się również, że inwestorzy będą w rekordowym tempie zamykać transakcje typu carry-trade. W ostatnim czasie mamy jednak najprawdopodobniej powrót do zapożyczania w jenie, w szczególności w oczekiwaniu na jego słabość.

Wyraźny odwrót pozycji długich i przyrost pozycji krótkich. Źródło: Bloomberg FInance LP, XTB

Obserwujemy również wyraźną zmianę na rynku opcji. Różnica między opcjami call i put OTM (poza ceną) rośnie do najwyższego poziomu od 2022 roku. Obecnie przewaga cenowa opcji put jest jedynie minimalna. Podobne ruchy obserwowaliśmy w 2022 roku, kiedy para zaliczyła bardzo mocne wzrosty. Źródło: Bloomberg Finance LP

Spojrzenie techniczne

USDJPY zalicza 3 z rzędu silnie wzrostową sesję, zbliżając się do poziomu 149 oraz średniej 200 okresowej, która ostatnio raz naruszona została w marcu. Od początku miesiąca wzrost na parze wyniósł już 3,5%. Celem dla pary przy obecnym wzroście może być strefa pomiędzy 150, a 151. Warto jednak zauważyć, że przed jenem również ryzyko w postaci wyborów do wyższej izby parlamentu w najbliższą niedzielę. Jeśli słabość jedna miałaby się przedłużyć, wtedy warto spojrzeć na zakres 155-160, przy których mieliśmy ostatnio interwencje BoJ. Jeśli jednak miałoby dojść do cofnięcia, wsparcie znajduje się przy zniesieniu 38.2 przy poziomie 147,3.