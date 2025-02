📉USDJPY traci 0.6% po wyższych danych PKB

Silniejszy wzrost gospodarczy w Japonii zwi臋ksza szanse na jastrz臋bi BoJ馃彌锔

Waluta Japonii rozpoczyna nowy tydzie艅 handlu od poka藕nych wzrost贸w. Powodem euforii wzgl臋dem JPY okaza艂y si臋 dzisiaj dane PKB, kt贸re okaza艂y si臋 znacznie wy偶sze od oczekiwa艅 rynku. Wskazania si艂y gospodarki Japonii to prognostyk nadchodz膮cych zmian w polityce monetarnej, kt贸ra ma by膰 dalej zacie艣niana. Jednocze艣nie niezwyk艂膮 s艂abo艣膰 wykazuje w ostatnich dniach ameryka艅ski dolar.

Jen reaguje na PKB i spadek obaw o wojn臋 handlow膮

PKB Japonii wzros艂o w IV kw. 2024 roku a偶 o 2,8% r/r wobec 1% prognoz i 1.7% w III kw. 2024 roku (skorygowane sezonowo 1,2% r/r wobec 0.6% prognoz). Kwarta艂 do kwarta艂u wzrost wyni贸s艂 0,7% wobec 0,4% poprzednio i 0,3% prognoz. Mocne dane przed wiosenn膮 rund膮 negocjacji ze zwi膮zkami zawodowymi mog膮 sk艂oni膰 BoJ do bardziej jastrz臋biego stanowiska.

Jednocze艣nie inwestorzy nabieraj膮 przekonania, 偶e gro藕by zwi膮zane z wojn膮 handlow膮 i wysokimi c艂ami ze strony nowej administracji ameryka艅skiej s膮 raczej negocjacyjn膮 gr膮, ni偶 zapowiedzi膮 tak wielkich zmian, jakie zapowiada艂o 艣rodowisko Republikan贸w i Donald Trump przed wyborami w USA.聽

Ostatnie wy偶sze dane CPI i PPI ze Stan贸w Zjednoczonych zosta艂y w ubieg艂y pi膮tek 鈥榸balansowane鈥 najs艂abszym od 2020 roku odczytem sprzeda偶y detalicznej, kt贸ra w styczniu nieoczekiwanie t膮pn臋艂a a偶 o -0.9% miesi膮c do miesi膮ca. Rynek przesun膮艂 oczekiwania na pierwsze ci臋cia st贸p w USA z grudnia na wrzesie艅 bie偶膮cego roku, a prawdopodobie艅stwo podwy偶ki st贸p w tym roku zn贸w wyceniane jest jako niemal nieprawdopodobne, cho膰 jeszcze dwa tygodnie temu rynek dawa艂 na nie nawet ponad 20% szans - gdy obawy o wojn臋 handlow膮 si臋ga艂y zenitu.

Wypowiedzi bankier贸w z FEd m.in. Michelle Bowman i Patricka Harkera wskazuj膮 na raczej ostro偶ne podej艣cie i brak obni偶ek st贸p w pierwszych dw贸ch kwarta艂ach roku. Niemniej jednak, 偶adne z nich nie okre艣laj膮 obni偶ki st贸p w tym roku jako nieprawdopodobnej, a raczej podkre艣laj膮 w dalszym ci膮gu szans臋 na spadek inflacji w kolejnych kwarta艂ach, przy nieco s艂abszym rynku pracy - nawet pomimo 鈥榸byt鈥 wysokiego wzrostu wynagrodze艅.

Japo艅ski Produkt Krajowy Brutto by艂 d艂ugo obci膮偶any przez s艂ab膮 konsumpcj臋 i topniej膮cy zas贸b kapita艂u ludzkiego (starzej膮ce si臋 spo艂ecze艅stwo), jednak dzisiejsze dane za IV kw. 2024 roku budz膮 pierwsze nadzieje na koniec stagnacji. Annualizowany PKB wzr贸s艂 niespodziewanie do 2,8% (prognoza: 1,1%, poprzednio: 1,7%), a w uj臋ciu kwarta艂 do kwarta艂u do 0,7% (prognoza: 0,3%, poprzednio: 0,4%). G艂贸wnym motorem poprawy koniunktury by艂y wydatki kapita艂owe przedsi臋biorstw, kt贸re znacznie zwi臋kszy艂y swoje inwestycje. Niespodziank膮 by艂a r贸wnie偶 odporno艣膰 prywatnej konsumpcji, kt贸ra wzros艂a o 0,1% pomimo prognozowanego spadku 0,3%, sygnalizuj膮c pierwsze oznaki ulgi konsument贸w po rekordowym skoku inflacji. 殴rod艂o: XTB

Tak mocne zaskoczenie danymi PKB spowodowa艂o, 偶e rynek zacz膮艂 wycenia膰 szybsze podwy偶ki st贸p procentowych w Japonii, a to wspiera jena japo艅skiego. 殴r贸d艂o: Bloomberg Financial LP

Co jednak ciekawe rynek opcji nie wskazywa艂 na spadki pary USDJPY. Strategia hedgingowa risk reversal na okres jednego miesi膮ca wskazywa艂a nawet na mo偶liwo艣膰 odbicia pary walutowej. 殴r贸d艂o: Bloomberg Financial LP

Para USDJPY pog艂臋bia korekt臋 spadkow膮 i zbli偶a si臋 do wa偶nego punktu wsparcia, jakim jest po艂膮czenie lokalnego do艂ka z 7 lutego oraz dolnego zakresu 1:1 wyprzeda偶y notowanej w listopadzie 2024. 殴r贸d艂o: xStation

