USDJPY traci przed NFP 📉

馃毃Kluczowy raport z ameryka艅skiego rynku pracy o 14:30

Dzisiaj inwestorzy poznaj膮 wrze艣niowy raport z rynku pracy w USA. O godzinie 14:30 dowiemy si臋, w jakiej sytuacji znajduje si臋 obecnie gospodarka USA i czy uzasadni ona nag艂y zwrot w polityce FED wobec st贸p procentowych.聽

Czego oczekiwa膰 od danych?

Rynek oczekuje wzrostu zatrudnienia poza rolnictwem o 150 tys. os贸b, w por贸wnaniu do 142 tys. w sierpniu. Co wi臋cej, oczekuje si臋, 偶e stopa bezrobocia pozostanie na niezmienionym poziomie 4,2%, a roczny wzrost 艣rednich rocznych zarobk贸w r贸wnie偶 utrzyma si臋 na sierpniowym poziomie 3,8%.聽

W okresie poprzedzaj膮cym raport o zatrudnieniu w tym tygodniu inne wska藕niki zatrudnienia by艂y mieszane. Dla przyk艂adu, liczba otwartych miejsc pracy w sektorze JOLTS wzros艂a w sierpniu do 8,04 mln, z 7,71 mln w lipcu i powy偶ej oczekiwanych 7,69 mln. By艂 to najwy偶szy wska藕nik od maja i sugeruje, 偶e ameryka艅ski rynek pracy jest nadal napi臋ty. Dane te wspieraj膮 silniejsze ni偶 oczekiwano dane o zatrudnieniu, kt贸re mog膮 pojawi膰 si臋 we wrze艣niu. Z drugiej jednak strony, komponent zatrudnienia indeksu ISM dla przemys艂u gwa艂townie spad艂 we wrze艣niu. Komponent zatrudnienia indeksu ISM dla przemys艂u ma historyczny zwi膮zek z raportem o zatrudnieniu. Wrze艣niowy odczyt spad艂 do 43,9 z 46,0, co jest g艂臋bokim spadkiem i jednym z najni偶szych poziom贸w od 2020 roku.聽

Jaka mo偶e by膰 reakcja rynk贸w? Wydaje si臋, 偶e publikacje danych w przedziale +- 1 odchylenia standardowego nie powinny wywo艂a膰 d艂ugotrwa艂ej zmiany w wycenionych ju偶 przez rynek szybkich ci臋膰 st贸p procentowych w USA, a ewentualne ruchy cenowe b臋d膮 tylko kr贸tkotrwa艂膮 reakcj膮 p艂ynno艣ciow膮. Odczyt jednak powy偶ej b膮d藕 poni偶ej tego zakresu m贸g艂by ju偶 jednak zmieni膰 ugruntowane pod艂o偶e rynku i tym samym wznie艣膰 poka藕ne ruchy na wi臋kszo艣ci instrument贸w.聽 殴r贸d艂o: Bloomberg Financial LP

Rynek spodziewa si臋 szybkich ci臋膰 st贸p procentowych

Rezerwa Federalna stwierdzi艂a w ostatnich komunikatach oraz decyzjach, 偶e koncentruje si臋 na pe艂nym zatrudnieniu w ramach swojego mandatu teraz, gdy inflacja spada. Dlatego te偶 dane z tego tygodnia s膮 kluczowe dla rynk贸w. Przed odczytem rynek funduszy Fed zacz膮艂 wycenia膰 perspektyw臋 kolejnej obni偶ki st贸p procentowych o 50 pb przez Rezerw臋 Federaln膮 na posiedzeniu 7 listopada. Obecnie istnieje 32% szansa na tak膮 obni偶k臋, co oznacza spadek z ponad 54% w ubieg艂ym tygodniu. Oczekiwania te doprowadzi艂y r贸wnie偶 do wyostrzenia si臋 krzywej implikowanych st贸p dla tenor贸w powy偶ej 6 miesi臋cy. Rynek zacz膮艂 wi臋c spodziewa膰 si臋 wi臋kszych obni偶ek na pocz膮tku, ze z艂agodzeniem tempa przy nast臋pnych posiedzeniach.

殴r贸d艂o: Bloomberg Financial LP

Dane o zatrudnieniu cz臋sto wywo艂uj膮 zmienno艣膰 na rynkach, ale wp艂yw ten pozostaje ograniczony. W ci膮gu ostatniego roku 艣rednia reakcja indeksu S&P 500 na dane o zatrudnieniu w USA 30 minut po ich publikacji wynosi艂a nieca艂e 0,0% wzrostu. Jednak偶e najwi臋kszy wzrost wyni贸s艂 0,37%, podczas gdy reakcje spadkowe by艂y 艂agodniejsze, z najwi臋kszym spadkiem S&P 500 o 30 minut po publikacji danych o zatrudnieniu wynosz膮cym tylko -0,18%. Og贸lnie rzecz bior膮c, sugeruje to, 偶e same dane o zatrudnieniu maj膮 艂agodny wp艂yw na g艂贸wny indeks blue-chip贸w w USA.

USDJPY (Interwa艂 D1)

Para walutowa USDJPY wybi艂a si臋 w 艣rod臋 z kana艂u spadkowego wzrastaj膮c w rekordowym momencie o 2,5% od linii trendu. Oporem okaza艂o si臋 dopiero 78,6% zniesienie Fibonacciego o warto艣ci 147,243. Na pocz膮tku wrze艣nia op贸r ten doprowadzi艂 r贸wnie偶 do spadku zako艅czonego poni偶ej poziomu 140. Pierwszym wsparciem b臋dzie poziom 61,8% zniesienia Fibonacciego, kt贸re znajduje si臋 przy 50-dniowej EMA. Przebicie tego wsparcia mo偶e spowodowa膰 szybkie zej艣cie do 50% zniesienia Fibonacciego, kt贸re pokrywa si臋 z 50-dniow膮 SMA. Poziom 144,486 pozostawa艂 r贸wnie偶 silnym oporem przy ruchu wzrostowym. Powr贸t kursu do kana艂u mo偶e oznacza膰 kontynuacj臋 trendu spadkowego. P贸ki co RSI i MACD faworyzuj膮 byki. W przypadku RSI dopiero zej艣cie poni偶ej 55 mo偶e by膰 sygna艂em zmiany trendu. Dla MACD wci膮偶 obserwujemy siln膮 bycz膮 dywergencj臋.聽

殴r贸d艂o: xStation聽