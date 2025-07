⏫USDPLN rośnie do 3,62 po obniżce RPP

Złoty traci najmocniej do dolara od 17 czerwca po zaskakującej decyzji w sprawie stóp procentowych

Pomimo oczekiwań na utrzymanie stóp procentowych RPP decyduje się na obniżkę stóp procentowych. Powodem dzisiejszej decyzji były oczekiwania dotyczące spadku inflacji w okolice zakresu celu już na początku drugiej połowy tego roku, choć oczywiście na sam koniec roku inflacja najprawdopodobniej wypadnie nieco wyżej. Z komunikatu możemy wyczytać:

Roczna dynamika cen znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 3,5 – 4,4% w 2025 r. (wobec 4,1 – 5,7% w projekcji z marca br.),

Zakres inflacji 1,7 – 4,5% w 2026 r. (wobec 2,0 – 4,8%)

Zakres inflacji 0,9 – 3,8% w 2027 r. (wobec 1,1 – 3,9%).

Roczne tempo wzrostu PKB według projekcji znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 2,9 – 4,3% w 2025 r. (wobec 2,9 – 4,6% w projekcji z marca br.),

Tempo wzrostu PKB 2,1 – 4,1% w 2026 r. (wobec 1,9 – 4,0%)

Tempo wzrostu PKB 1,3 – 3,7% w 2027 r. (wobec 1,1 – 3,5%).

Ministerstwo Finansów wskazało w ostatnim czasie, że inflacja za lipiec najprawdopodobniej wypadnie poniżej 3% ze względu na obniżkę taryf na gaz. Co więcej, obniżone projekcje wzrostu gospodarczego na bieżący rok mogły stać za dzisiejszą decyzją. Co ważne, projekcje zostały sporządzone z danymi do 9 czerwca. Nie mieliśmy wobec tego ostatnich odczytów inflacyjnych czy bardzo słabych danych PMI, które pokazują, że polski przemysł idzie w zupełnie innych kierunku niż europejski.

W komunikacie nie mamy jednak wyraźnego wskazania, że jest to początek cyklu obniżek, a kolejne ruchy będą zależne od napływających danych. RPP w komunikacie podaje szereg niepewności, jak polityka fiskalna, ceny energii czy również polityka handlowa na świecie. Niemniej, jeśli nie wydarzy się nic niespodziewanego, to we wrześniu jest szansa na kolejną obniżkę i później ponowną w IV kwartale tego roku. Jutro konferencja z udziałem prof. Glapińskiego o godzinie 15:00.

Złoty ma za sobą bardzo dobrą passę w stosunku do dolara od początku tego roku, choć jednocześnie widać, że para EURPLN znajduje się relatywnie wyżej. Obecnie para przymierza się do testu poziomu 3,63, natomiast kluczowa pierwsza strefa oporu znajduje się w zakresie 3,65-3,66. Wsparcie pozostaje na poziomie 3,60.