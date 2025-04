USDSEK testuje minima z kwietnia 2022 po zaskakującym spadku bezrobocia w Szwecji 📉

Para USDSEK kontynuuje spadkowe momentum po tym, jak dane ze Szwecji za marzec (skorygowane sezonowo) wskaza艂y nieoczekiwanie nisk膮 stop臋 bezrobocia na poziomie 8.1% vs 8.7% prognoz i 8.9% poprzednio. Tak mocny wynik w po艂膮czeniu ze s艂abym momentum dolara zepchn膮艂 par臋 na poziomy niewidziane od kwietnia 2022 roku. Dzi艣 jednak, mimo mocnych danych ze Szwecji spadki na USDSEK s膮 relatywnie niewielkie, a szwedzka korona zyskuje do dolara ok. 0.06%, wskazuj膮c na potencjalnie ograniczone si艂y sprzedaj膮cych.

殴r贸d艂o: xStation5