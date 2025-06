VIX rośnie 5% w odpowiedzi na atak Izraela na Iran

Atak izraelskich sił zbrojnych na obiekt nuklearny Iranu w Natanz i inne cele strategiczne sprawił, że rynki weszły dziś w nastroje 'risk off'. Sytuacja wywarła spadkową presję w indeksach amerykańskich i wzrost cen ropy, co spowodowało wyższy popyt na 'hedging', windując kontrakty na indeks zmienności CBOE VIX do poziomów niewidzianych od początku maja.

VIX przez moment notowany był w okolicach 22, jednak od tego czasu istotnie cofnął się do ok. 21 obecnie ale wciąż notowany jest blisko 5% wyżej. Zmienność może jednak pozostać podwyższona, ponieważ Izrael zamierza kontynuować ataki jeszcze przez wiele dni, a Teheran przekazał, że podejmie militarną, adekwatną odpowiedź na ataki. Rynki będą zwracać uwagę zwłaszcza na ceny ropy, które wzrosły dziś o prawie 5,5%.

Źródło: xStation5