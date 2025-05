VIX zyskuje niemal 5% wobec słabszych nastrojów Wall Street 📈

Kontrakty terminowe na indeks zmienno艣ci CBOE VIX (VIX) rosn膮 dzi艣 o prawie 5% i wznosz膮 si臋 ponownie powy偶ej poziomu 20, wobec s艂abszych sentyment贸w na Wall Street. Jednak analitycy Morgan Stanley w dzisiejszej nocie wskazali, 偶e ew. cofni臋cie rynku oka偶e si臋 raczej 'okazj膮 do akumulacji' akcji i ocenili聽 szacowan膮 skal臋 ew. korekty S&P 500 na ok. 5%. Spadki potencjalnie m贸g艂by nap臋dzi膰 wzrost rentowno艣ci 10-letnich obligacji skarbowych powy偶ej 4.5%. Wskazali, 偶e najmocniej traci膰 mog膮 walory z sektora d贸br uznaniowych i podstawowych (Consumer Discretionaries i Consumer Staples), a lepsze wyniki mog膮 notowa膰 akcje przemys艂owych firm. Niemniej, jednak je艣li 5% korekta rynku wydarzy si臋 - indeks VIX, odzwierciedlaj膮cy 'popyt na instytucjonalny hedging' prawdopodobnie istotnie wzr贸s艂by wzgl臋dem obecnych poziom贸w.

VIX (interwa艂 D1)

Wska藕nik RSI na interwale dziennym wskazuje wci膮偶 na przewag臋 sprzedaj膮cych zmienno艣膰. Patrz膮c na krocz膮ce 艣redniej, widzimy, 偶e indeks wzr贸s艂 do poziom贸w zbli偶onych do EMA200 (czerwona linia), umownie wyznaczaj膮cej trend spadkowy. Wzrost powy偶ej poziomu 21 m贸g艂by uprawdopodobni膰 scenariusz dalszego wzrostu indeksu nawet do okolic 24-25, jednak wymaga艂by mocniejszych spadk贸w na ameryka艅skiej gie艂dzie. Dwie godziny przed otwarciem sesji US100 traci -1,4%, a US500 notowany jest -1,1% ni偶ej. Dop贸ki spadki Wall Street nie przybieraj膮 na sile, indeks mo偶e wci膮偶 straci膰 momentum i zmierza膰 w okolice ostatnich minim贸w.

殴r贸d艂o: xStation5