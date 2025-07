RPP zaskakuje: Stopy procentowe w dół o 25 pb!

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) nieoczekiwanie zdecydowała się na obniżkę stóp procentowych o 25 punktów bazowych. Oznacza to, że stopa referencyjna wynosi teraz 5%. Decyzja ta zaskoczyła większość ekonomistów – jedynie kilku ankietowanych przez Bloomberga przewidywało taki scenariusz, co więcej, jest ona sprzeczna z wcześniejszymi wypowiedziami członków RPP, którzy wskazywali na małe prawdopodobieństwo obniżki w lipcu.

Mimo to, za obniżką przemawiało w ostatnim czasie wiele czynników, a kluczowe okazały się silniejszy niż oczekiwano spadek inflacji w II kwartale oraz prawdopodobnie bardzo optymistyczne nowe projekcje inflacyjne. Zdaniem Ministerstwa Finansów, inflacja za lipiec może spaść nawet do poziomu 3%, co oznaczałoby wejście w zakres celu inflacyjnego NBP (2,5% z odchyleniem o jeden punkt procentowy). Spodziewany spadek inflacji w lipcu jest w dużej mierze efektem obniżki taryf na gaz.

Co przemawiało za obniżką?

Poza kwestią inflacji, pojawiły się również inne dane uzasadniające niższe stopy procentowe. Po pierwsze, dynamika płac w maju spowolniła do 8,4% rok do roku z poziomu 9,3%. Po drugie, indeks PMI dla przemysłu w czerwcu odnotował znaczący spadek do 44,8 punktu, co kontrastuje z europejskim trendem ożywienia gospodarczego. Po trzecie, inflacja w ostatnim czasie kształtowała się poniżej marcowych projekcji inflacyjnych, a najnowsze prognozy powinny przynieść jeszcze większy optymizm w kwestii wygranej walki z nadmierną inflacją.

Wszystko wskazuje na to, że rozpoczęliśmy cykl obniżek stóp procentowych. Kolejna obniżka jest bardzo prawdopodobna we wrześniu, a dalsze redukcje mogą nastąpić w kolejnych miesiącach tego roku. Najpewniej w tym roku stopy spadną do poziomu 4,5%, a w przyszłym roku osiągną docelowy poziom 3,5%. Warto również pamiętać, że ekstremalnie silny złoty w ostatnich dniach – kurs USDPLN w okolicach 3,60 i EURPLN około 4,25 – również przyczynia się do ograniczania inflacji importowej.

W związku z zaskoczeniem dzisiejszą decyzją obserwujemy również osłabienie polskiego złotego. USDPLN rośnie do 3,62, natomiast EURPLN do 4,26. Są to jednak zmiany nieprzekraczające 0,5% na niekorzyść złotego.

Michał Stajniak, CFA

Wicedyrektor Działu Analiz XTB

michal.stajniak@xtb.pl