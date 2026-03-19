Wall Street traci wobec skoku cen ropy📉 Akcje Alibaba tracą 7% po wynikach

Czwartkowa sesja na Wall Street ponownie przebiegała pod znakiem wyprzedaży ryzykownych aktywów, podczas gdy ceny ropy utrzymywały się wysoko w reakcji na dalszą eskalację wojny z udziałem Iranu. Dow Jones traci ok. 290 pkt, czyli 0,7%, a S&P 500 i Nasdaq cofały się odpowiednio o 0,8% i 0,6%.
- Presję na akcje poza konfliktem na Bliskim Wschodzie wzmacniają wczorajsze dane o inflacji producenckiej i niskie wnioski o zasiłki publikowane dziś. Dane potwierdzają nieco bardziej jastrzębi wydźwięk projekcji Fed. Rynek coraz poważniej rozważa scenariusz stagflacyjny w USA. To połączenie słabszego wzrostu gospodarczego z utrzymującą się podwyższoną presją cenową.
- Na rynku surowców najmocniej wyróżniała się ropa Brent, która zyskuje 3% do 111 USD za baryłkę, podczas gdy WTI zwyżkowała o 1% do 97 USD. Skala ruchu pokazuje, że inwestorzy coraz wyraźniej dyskontują ryzyko trwałych zakłóceń podaży energii na Bliskim Wschodzie.
- Impulsem do wzrostu cen ropy była seria ataków na infrastrukturę gazową w regionie, w tym uderzenie Iranu w kluczowy terminal eksportowy LNG w Katarze oraz wcześniejszy atak Izraela na irańskie złoże South Pars. Następczy odwet Teheranu na katarskie aktywa energetyczne podbił premię geopolityczną i zwiększył obawy o dalszą eskalację konfliktu.
- Wspólne oświadczenie przywódców Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Włoch, Holandii i Japonii o gotowości do wsparcia bezpiecznej żeglugi przez Ormuz należy odczytywać jako próbę ograniczenia paniki na rynku. Jednocześnie sam fakt takiej deklaracji potwierdza, że ryzyko dla globalnego handlu energią jest dużę.
- Słabość rynku akcji pogłębiała się po bardzo słabej sesji środowej, a indeks Dow Jones ustanowił nowe tegoroczne minimum zamknięcia także spadł poniżej swojej 200-dniowej średniej. Z wyceny kontraktów terminowych wynika, że rynek przypisuje około 75% prawdopodobieństwa utrzymania stóp bez zmian także w 2026 r., co stanowi dodatkowe obciążenie dla wycen.
- Wśród pojedynczych spółek pod presją znalazł się Micron, którego akcje zniżkowały o 2%, mimo bardzo mocnych wyników wspieranych niedoborem podaży pamięci. Ruch ten rynek tłumaczył głównie realizacją zysków po wcześniejszym silnym rajdzie, a nie pogorszeniem fundamentów operacyjnych. Ciekawie wyglądała też reakcja na dane Eli Lilly dotyczące nowego leku na otyłość retatrutide, który według części analityków może oferować najlepszą w klasie skuteczność.
Sygnałem pogorszenia obrazu technicznego jest zejście indeksu S&P 500 poniżej 200-dniowej średniej kroczącej, co zdarzyło się po raz pierwszy od 23 maja. Ruch ten wzmacnia obawy, że rynek wchodzi w fazę głębszej korekty, a nie jedynie krótkotrwałego schłodzenia sentymentu.
Potężne spadki notuje dziś sektor wydobywczy, co spowodowane jest silną wyprzedażą na rynku metali. Zyskują spółki z sektora ropy i gazu. Nastroje w sektorze technologicznym pozostają słabe.
Słabe wyniki Alibaba
Alibaba opublikowała wyniki za kwartał zakończony 31 grudnia 2025 r., które wypadły słabiej od oczekiwań rynku i potwierdziły, że grupa znajduje się dziś w wymagającej fazie przejściowej. Przychody wyniosły 284,8 mld juanów wobec konsensusu na poziomie 290,7 mld juanów, natomiast zysk netto spadł aż o 66% rok do roku, do 15,6 mld juanów, co przełożyło się na wyraźnie negatywną reakcję notowań w USA.
- Z perspektywy inwestorów kluczowe jest to, że słabość wyników jest bezpośrednią konsekwencją agresywnej strategii inwestycyjnej. Spółka wyraźnie zwiększa nakłady na szybkie dostawy, rozwój doświadczenia użytkownika oraz technologie, co obniża bieżącą rentowność, ale ma wspierać odbudowę przewag konkurencyjnych. Jednocześnie skala spadku wyniku operacyjnego pokazuje, że koszt transformacji jest istotnie wyższy, niż jeszcze niedawno zakładał rynek.
- Najważniejszym obszarem wzrostu pozostaje segment chmurowy i sztucznej inteligencji. Cloud Intelligence zwiększył przychody o 36% rok do roku, do 43,3 mld juanów, a produkty powiązane z AI notują trzycyfrową dynamikę już dziesiąty kwartał z rzędu, co potwierdza rosnące znaczenie tego filaru w strukturze biznesu.
- Jednocześnie zarząd podnosi stawkę strategiczną – Alibaba zakłada wzrost przychodów z chmury i AI do poziomu 100 mld USD rocznie w ciągu pięciu lat. Oznacza to konieczność utrzymania tempa wzrostu na poziomie około 35% rocznie, co z jednej strony jest spójne z obecną dynamiką segmentu, ale z drugiej pokazuje skalę wyzwania operacyjnego.
W praktyce Alibaba przyspiesza transformację z platformy e-commerce w kierunku spółki technologicznej opartej na AI, będąc jednocześnie jednym z liderów tego wyścigu w Chinach. Kluczowym pytaniem pozostaje jednak to, czy spółka będzie w stanie przełożyć wysokie inwestycje w sztuczną inteligencję na trwałą poprawę wyników finansowych całej grupy.Dziś akcje (ADR-y) spółki spadają ponad 7% i od szczytów notują prawie 40% wyprzedaż.
