Waller ostrzega przed inflacją związaną z cłami

Wypowiedź Chrisa Wallera z Fed jest niezwykle istotna, rzucając światło na potencjalnie ogromne konsekwencje nowej polityki celnej dla amerykańskiej gospodarki. Waller otwarcie nazywa ją jednym z największych szoków ekonomicznych od dekad. Jego analiza wskazuje na złożoność sytuacji: z jednej strony, gospodarka wykazuje umiarkowany wzrost i solidny rynek pracy, a inflacja, choć wciąż zbyt wysoka, wykazuje powolną poprawę. Z drugiej strony, taryfy celne mogą znacząco zaburzyć te pozytywne trendy.

Waller w swojej wypowiedzi wskazuje na różne scenariusze wpływu ceł na inflację. Wzrost średnich taryf do 10% może spowodować skok inflacji do 3%, a w przypadku 25% – nawet do 5%. Taki poziom inflacji miałby poważne konsekwencje dla gospodarki, w tym potencjalny wzrost bezrobocia do 5% oraz długotrwałe negatywne skutki dla produkcji i zatrudnienia.

Waller podkreśla również, że częściowe zawieszenie taryf celnych wprowadza dodatkową niepewność i utrudnia prognozowanie. Mimo to, wierzy, że wzrost inflacji spowodowany taryfami będzie tymczasowy i oczekuje, że inflacja powróci do bardziej umiarkowanego poziomu w 2026 roku.

Jego komentarze są bardziej szczegółowe i ostrzegają przed wyższą inflacją, ale wciąż postrzega inflację jako tymczasową. Kluczowe jest, że Fed musi zachować elastyczność w swojej polityce monetarnej w obliczu tak dużej niepewności.

Na koniec sesji US100 redukuje większość odbicia z otwarcia rynku. Źródło: xStation5