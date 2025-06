Walmart i Amazon rozważają emisję własnego stablecoina 📄🔎

Na scenie geopolitycznej dzieje się dzisiaj wyjątkowo dużo. Ponowna eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie była głównym powodem paniki w godzinach porannych. Nie wykluczone są również dalsze ataki. Wzrosty notują aktywa uważane za bezpieczne jak złoto oraz powiązane z eskalacją, czyli ropa. Natomiast spadki obserwujemy na rynku akcji oraz częściowo na kryptowalutach. Częściowo… ponieważ Bitcoin radzi sobie relatywnie dobrze i właśnie próbuje odrabiać straty.

Jednak zostawiając na chwilę sytuację geopolityczną, od fundamentalnej strony również jest sporo interesujących tematów. Według źródeł cytowanych przez dziennik WSJ najwięksi detaliści, czyli Walmart, Amazon i Expedia, analizują możliwość emisji własnych stablecoinów powiązanych z dolarem amerykańskim. Dla firm obsługujących miliony klientów tygodniowo możliwość wprowadzenia płatności bez prowizji lub nawet ze znacznie niższymi prowizjami może oznaczać miliardy dolarów oszczędności rocznie. Najbardziej stratni w takiej sytuacji byliby oczywiście obecni liderzy rynku płatności, czyli Visa i Mastercard.

Dodatkowo, przetwarzając transakcje za pomocą blockchaina, sprzedawcy mogliby pobierać środki od klientów (i płacić dostawcom) niemal w czasie rzeczywistym, znacznie ograniczając opłaty interchange i rozliczeniowe, które sięgają miliardów dolarów rocznie, oraz eliminując 1–3-dniowe opóźnienia na uregulowanie przelewów. Wczesne dyskusje obejmują m.in. token przeznaczony wyłącznie do użytku przez jeden podmiot lub szersze konsorcjum sprzedawców detalicznych wspierające jeden wspólny stablecoin.

Realizacja tej strategi niemal wyłącznie zależy od przyjęcia ustawy Guiding and Establishing National Innovation in U.S. Stablecoins (GENIUS), nazywaną również Stablecoin Act. Ustawa przeszła właśnie kluczowe głosowanie proceduralne w Senacie i zmierza w stronę pełnego rozpatrzenia przez obie izby. Przedstawiciele z branży detalicznej reprezentowani przez Merchants Payments Coalition, intensywnie lobują za przyjęciem ustawy, argumentując, że jasne zasady pozwolą detalistom wdrożyć tańsze i natychmiastowe rozliczenia.