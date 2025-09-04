Williams z Fed komentuje politykę monetarną i gospodarkę USA

John Williams z Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku komentuje sytuację w gospodarce USA, inflację oraz stopy procentowe. Rynek obligacji skarbowych i finansowania działa bardzo dobrze.

Stała linia repo jest gotowa do wykorzystania w razie potrzeby zarządzania płynnością.

W systemie finansowym wciąż utrzymuje się bardzo wysoki poziom rezerw.

Stopy procentowe ostatecznie będą niższe niż obecnie.

Nie widać nienormalnych ruchów na rynku obligacji.

Rynek obligacji koncentruje się obecnie na fundamentach gospodarczych.

Rynek obligacji pozostaje stosunkowo spokojny. Fed musi utrzymać gospodarkę na właściwym torze i pozwolić na przechodzenie skutków ceł. Wpływ ceł ma się utrzymywać do połowy przyszłego roku.

Scenariusz bazowy zakłada utrzymanie ceł, choć brane są pod uwagę inne warianty.

Cła prawdopodobnie dodadzą 1%–1,5% do inflacji w tym roku.

Jak dotąd cła nie wydają się generować trwałej presji inflacyjnej.

Wyraźne sygnały wskazują, że cła wpływają na ceny i wzorce zakupowe konsumentów.

Inflacja dóbr bazowych wzrosła wskutek ceł. Inne wskaźniki sugerują, że gospodarka usługowa normalizuje się. Ogólny trend inflacji w usługach pozostaje korzystny. Pojawia się obawa, że rynek pracy może schłodzić się bardziej, niż byłoby pożądane. Ryzyka dla zatrudnienia wyraźnie wzrosły.

Punkt ciężkości polityki przesunął się bardziej w stronę mandatu Fed dotyczącego zatrudnienia.

Stopa bezrobocia na poziomie 4,2% jest relatywnie niska, ale ryzyka dla rynku pracy rosną.

Rotacja pracowników znacząco osłabła.

Rynek pracy został obciążony zmianami w podaży pracy imigrantów.

Ogólnie rynek pracy nadal znajduje się w dość dobrej kondycji.

Oczekiwane jest stopniowe schładzanie rynku pracy.

Rynek pracy wraca do trendów sprzed pandemii.

Rynek pracy pozostaje obecnie w równowadze. Dane sugerują pewną słabość konsumentów, ale twarde dane nie potwierdzają większej niepewności. Inwestycje w technologie są bardzo silne.

Strona podażowa gospodarki przechodzi znaczące zmiany. Dane są uważnie monitorowane pod kątem ewentualnego spadku rezerw bankowych. Analiza koncentruje się na szerszych trendach danych, a nie pojedynczych raportach. Inflacja ma powrócić do celu Fed na poziomie 2% do 2027 r. Prognoza inflacji PCE: 3,0%–3,25% w tym roku, 2,5% w 2026 r.

Stopa bezrobocia ma wzrosnąć do ok. 4,5% w przyszłym roku.

Czynniki handlowe i imigracyjne spowalniają aktywność gospodarczą.

Wzrost PKB prognozowany jest na 1,25%–1,50% w tym roku.

