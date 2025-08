Wykres dnia: AUDJPY (04.08.2025)

Wskaźnik inflacji Melbourne Institute za lipiec 2025 r. wzrósł o 0,9% w ujęciu miesięcznym, co stanowi najmocniejszy wzrost od grudnia 2023 roku. To gwałtowne odbicie po niewielkim wzroście o 0,1% w czerwcu wzbudziło obawy co do przyszłych decyzji Banku Rezerw Australii (RBA), zwłaszcza biorąc pod uwagę utrzymującą się niepewność dotyczącą łańcucha dostaw i wahania popytu konsumenckiego.

Pomimo lipcowego wzrostu, ogólna inflacja mierzona australijskim wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) za kwartał zakończony w czerwcu 2025 r. wzrosła zaledwie o 0,7% w ujęciu kwartalnym i 2,1% w ujęciu rocznym, osiągając najniższy poziom od marca 2021 r. Zarówno inflacja bazowa, jak i średnia zbliżają się obecnie do dolnej granicy przedziału docelowego RBA wynoszącego 2–3%. Inflacja usług również jest najniższa od czerwca 2022 r. i wynosi 3,3% w skali roku.

RBA ostrzegła, że chociaż oczekuje się stopniowego spadku inflacji bazowej, jej miara może tymczasowo wzrosnąć do górnej granicy przedziału docelowego do końca 2025 r. i w 2026 r., głównie z powodu planowanego wycofania dotacji energetycznych dla gospodarstw domowych i zwiększonego ryzyka zewnętrznego, takiego jak ponowne napięcia handlowe między Stanami Zjednoczonymi a Chinami.

W świetle wyższych od oczekiwań odczytów z Melbourne nasiliły się spekulacje rynkowe dotyczące możliwości spowolnienia tempa obniżek stóp procentowych przez RBA, a to sprzyja sile AUD na rynku FX w dniu dzisiejszym. Jednakże rynek swapów nie wykazuje tego typu zmian perspektywi, stąd widoczne zmiany mogą być jedynie tymczasowe.

Heatmapa prezentująca zmienność na rynku walutowym dzisiaj. AUD zyskuje obecnie do wszystkich ważniejszych walut krajowych. Źródło: xStation

Para AUDJPY mocno dzisiaj odbija po tym jak w zeszłym tygodniu testowaliśmy 200-dniową wykładniczą średnią kroczącą (złota krzywa na wykresie), która stanowi ważny punkt kontrolny definiujący ogólny, długoterminowy trend wzrostowy. W chwili obecnej to ta strefa cały czas pozostaje najważniejszym punktem wsparcia dla wykresu. Ważnym oporem pozostają natomiast lokalne szczyty z 1 sierpnia oraz 31 lipca, blisko punktu 97 jenów za 1 dolara australijskiego. Źródło: xStation