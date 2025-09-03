Wykres dnia: AUDUSD (03.09.2025)

Dolar australijski przewodzi odbiciu głównych walut względem dolara (AUDUSD: +0,2%), które rozpoczęło się po wyprzedaży na rynku amerykańskich obligacji. Rentowności 30-latek wróciły do 5% po raz pierwszy od połowy lipca, dołączając tym samym do globalnej presji na rynku długu. AUDUSD wspierają również najnowsze dane z Australii, które uzasadniają zachowawczą stancję RBA. Po wczorajszym tąpnięciu poniżej 0,65, AUDUSD wrócił powyżej 100-okresowej średniej wykładniczej na interwale H4 (EMA100, ciemny fiolet), która na ten moment wyraźnie wspiera kurs. Zamknięcie powyżej EMA30 (jasny fiolet) mogłoby ożywić ostatnią falę wzrostową, wyprowadzając AUDUSD do górnej granicy aktualnej konsolidacji. Źródło: xStation5 Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformie Otwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Co kształtuje dzisiaj kurs AUDUSD? Australijski PKB wzrósł w II kwartale 2025 roku 0,6% k/k, przebijając tym samym prognozy zakładające łagodniejszą dynamikę PKB w kwartale zdefiniowanym przez niepewność handlową (konsensus: 0,5%, poprzednio: 0,3%). Wzrost napędzała konsumpcja prywatna, wsparta odbiciem dynamiki płac w 2025 roku, niższymi stopami procentowymi oraz lepszą pogodą. Słabość widać natomiast w inwestycjach, zarówno publicznych, jak i prywatnych, co może ciążyć na odczytach w drugim półroczu.

Najnowsze dane utrwalają rynek w przekonaniu, że Rezerwa Banku Australii (RBA) będzie bardziej ostrożna z kolejnymi obniżkami stóp procentowych. Sierpniowe cięcie o 25 pb do 3,6% miało charakter przezornościowy w obawie przed zbytnim spowolnieniem gospodarki (zwłaszcza rynku pracy) przez cła Donalda Trumpa. RBA podkreślało wówczas, że to inflacja zdeterminuje dalsze tempo luzowania, a ta wzrosła w lipcu do 2,8% (najwięcej od roku).

AUD wspiera również wyższy od oczekiwań odczyt Caixin PMI dla sektora usługowego w Chinach (53, prognoza 52,4, poprzednio 52,6), który rozwija się najszybciej od 15 miesięcy. Aktywność biznesowa wzrosła przede wszystkim w turystyce i rozrywkach (sektory “wakacyjne”). Z problemami zmaga się natomiast zatrudnienie, wraz z tym jak chińskie firmy zwalniają pracowników w obronie własnych marż, aktualnie zagrożonych wzrostem kosztów produkcji (płace i materiały).

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.