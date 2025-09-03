Banki w Polsce z rekordowym zyskiem netto, rząd planuje zmiany w podatkach

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Narodowy Bank Polski, sektor bankowy w Polsce osiągnął w pierwszych siedmiu miesiącach 2025 roku zysk netto w wysokości 28,3 miliarda złotych, co stanowi wzrost o 18,25% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.
Kluczowe wskaźniki finansowe
- Przychody operacyjne netto: 81,8 miliarda złotych (+9,4% r/r)
- Przychody odsetkowe: wzrost o 5,9% r/r
- Koszty odsetkowe: wzrost o 5,5% r/r
- Przychody z tytułu opłat i prowizji: wzrost o 2,4% r/r
- Koszty administracyjne: 32,2 miliarda złotych (+9,5% r/r)
- Odpisy z tytułu utraty wartości aktywów: 2,9 miliarda złotych (-19,3% r/r)
Warto zauważyć, że w lipcu 2025 roku zysk netto sektora bankowego wyniósł 5,045 miliarda złotych, co stanowi istotny wkład w całkowity wynik za pierwsze siedem miesięcy roku.
Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformieOtwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną
Równocześnie z pozytywnymi wynikami finansowymi sektora bankowego, w Polsce trwa dyskusja na temat opodatkowania instytucji finansowych. Minister funduszy i polityki regionalnej oraz wiceprzewodnicząca Polski 2050, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, wskazała na możliwość konstruktywnej rozmowy z ministrem finansów i gospodarki, Andrzejem Domańskim, w sprawie opodatkowania banków. Podkreśliła wyższość podatku od nadmiarowych zysków banków w porównaniu do innych propozycji, takich jak podwyższenie stawki CIT dla banków. Według niej, podatek od nadmiarowych zysków pozwoliłby na bardziej sprawiedliwe obciążenie banków, które generują wysokie dochody, a jednocześnie mógłby pobudzić innowacyjność i aktywność kredytową w sektorze.
Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie zmian w systemie podatkowym dla banków. Proponuje podwyższenie stawki CIT dla banków do 23% od 2028 roku, z wcześniejszymi etapami podwyżek do 30% w 2026 roku i 26% w 2027 roku. Jednocześnie planuje się stopniowe obniżenie stawki podatku bankowego o 10% w 2027 roku i o 20% w 2028 roku, co ma na celu pobudzenie akcji kredytowej. Szacuje się, że te zmiany przyniosą budżetowi państwa ponad 20 miliardów złotych w ciągu 10 lat.
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.