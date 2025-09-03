Banki w Polsce z rekordowym zyskiem netto, rząd planuje zmiany w podatkach

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Narodowy Bank Polski, sektor bankowy w Polsce osiągnął w pierwszych siedmiu miesiącach 2025 roku zysk netto w wysokości 28,3 miliarda złotych, co stanowi wzrost o 18,25% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Kluczowe wskaźniki finansowe

Przychody operacyjne netto : 81,8 miliarda złotych (+9,4% r/r)



Przychody odsetkowe : wzrost o 5,9% r/r



Koszty odsetkowe : wzrost o 5,5% r/r



Przychody z tytułu opłat i prowizji : wzrost o 2,4% r/r



Koszty administracyjne : 32,2 miliarda złotych (+9,5% r/r)



Odpisy z tytułu utraty wartości aktywów : 2,9 miliarda złotych (-19,3% r/r)



Warto zauważyć, że w lipcu 2025 roku zysk netto sektora bankowego wyniósł 5,045 miliarda złotych, co stanowi istotny wkład w całkowity wynik za pierwsze siedem miesięcy roku.

Równocześnie z pozytywnymi wynikami finansowymi sektora bankowego, w Polsce trwa dyskusja na temat opodatkowania instytucji finansowych. Minister funduszy i polityki regionalnej oraz wiceprzewodnicząca Polski 2050, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, wskazała na możliwość konstruktywnej rozmowy z ministrem finansów i gospodarki, Andrzejem Domańskim, w sprawie opodatkowania banków. Podkreśliła wyższość podatku od nadmiarowych zysków banków w porównaniu do innych propozycji, takich jak podwyższenie stawki CIT dla banków. Według niej, podatek od nadmiarowych zysków pozwoliłby na bardziej sprawiedliwe obciążenie banków, które generują wysokie dochody, a jednocześnie mógłby pobudzić innowacyjność i aktywność kredytową w sektorze.

Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie zmian w systemie podatkowym dla banków. Proponuje podwyższenie stawki CIT dla banków do 23% od 2028 roku, z wcześniejszymi etapami podwyżek do 30% w 2026 roku i 26% w 2027 roku. Jednocześnie planuje się stopniowe obniżenie stawki podatku bankowego o 10% w 2027 roku i o 20% w 2028 roku, co ma na celu pobudzenie akcji kredytowej. Szacuje się, że te zmiany przyniosą budżetowi państwa ponad 20 miliardów złotych w ciągu 10 lat.