Wykres Dnia - AUDUSD (20.05.2025)

Dolar australijski osłabł wobec dolara amerykańskiego, przy parze AUD/USD spadającej o 0,5% do poziomu 0,6428, po tym jak Australijski Bank Rezerw obniżył swoją referencyjną stopę procentową o 25 punktów bazowych do 3,85%, co stanowi drugą redukcję w tym roku i sprowadza stopy do najniższego poziomu od dwóch lat.

Gołębie perspektywy RBA

RBA uzasadnił swoją decyzję zmniejszającym się ryzykiem inflacyjnym i rosnącymi obawami dotyczącymi globalnych perspektyw gospodarczych. Prezes Michele Bullock określiła obniżkę stóp jako "proaktywny ruch napędzany zaufaniem", sygnalizując jednocześnie otwartość na dalsze łagodzenie polityki monetarnej. Rynki wyceniają obecnie około 85 punktów bazowych dodatkowych obniżek do końca roku, co potencjalnie może sprowadzić stopy do poziomu między 3,10% a 3,35%.

Prognozy gospodarcze i obawy handlowe

W zaktualizowanych prognozach ekonomicznych RBA zrewidował w dół prognozę wzrostu PKB na 2025 rok do 2,1% z wcześniejszych 2,4%, przewidując jednocześnie nieco wyższą stopę bezrobocia. Inflacja bazowa ochłodziła się do najniższego od trzech lat poziomu 2,9%, powracając do docelowego przedziału RBA wynoszącego 2-3%, po osiągnięciu szczytu na poziomie 6,8% pod koniec 2022 roku. Bank centralny szczególnie podkreślił globalne napięcia handlowe jako kluczowe ryzyko spadkowe, zauważając, że "jakakolwiek eskalacja globalnego konfliktu handlowego stanowi kluczowe ryzyko spadkowe dla gospodarki". Spadek dolara australijskiego częściowo zniwelował wzrosty z poprzedniej sesji o 0,8%, które nastąpiły, gdy dolar amerykański osłabił się po obniżeniu przez agencję Moody's ratingu kredytowego USA z Aaa do Aa1.

AUDUSD (D1)

AUDUSD jest notowany powyżej kluczowej EMA. Byki prawdopodobnie ponownie przetestują poprzedni szczyt w okolicach 0,65, podczas gdy niedźwiedzie będą próbowały przełamać się poniżej 100-dniowej EMA. RSI znajduje się w niedźwiedziej dywergencji z niższymi szczytami, podczas gdy MACD również wykazuje trend spadkowy i zawęża się.