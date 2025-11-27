Alibaba pod presją śledztwa Pentagonu 📉Rozwój AI nie pomógł?

Alibaba rozpoczęła sprzedaż pierwszych inteligentnych okularów Quark AI Glasses w Chinach, stawiając kolejny krok w globalnym wyścigu o dominację w segmencie wearables wspieranych sztuczną inteligencją. Cena startowa wynosi 1899 juanów, czyli około 268 dolarów, co podkreśla ambitne podejście firmy do szerokiej dostępności produktu na rodzimym rynku, a głęboka integracja z aplikacjami Alipay i Taobao znacząco podnosi jego użyteczność, obejmując płatności i porównywanie cen w czasie rzeczywistym. W odróżnieniu od masywnych hełmów VR Meta, które kontrolują ponad 80 procent rynku, Quark AI Glasses przypominają zwykłe okulary, przyciągając użytkowników niechętnych futurystycznym goglom. Okulary oferują funkcje takie jak tłumaczenie na żywo oraz rozpoznawanie cen na półkach.
Ofensywa chińskich gigantów w obszarze sztucznej inteligencji nabiera tempa. Obok niedawnych aktualizacji chatbotów Alibaby, Xiaomi i Baidu uruchomiły podobne produkty, nie pozostawiając pola globalnym liderom takim jak Apple z Vision Pro czy Samsung z Galaxy XR. Jednocześnie akcje Alibaba, Baidu i BYD znalazły się pod presją po raporcie o potencjalnym dodaniu tych firm do listy Pentagonu 1260H, obejmującej podmioty powiązane z chińskim wojskiem działające w Stanach Zjednoczonych. Wpis nie niesie bezpośrednich sankcji, lecz sygnalizuje ryzyko reputacyjne i może odstraszać partnerów biznesowych, co wpływa na wyceny w sektorach sztucznej inteligencji i elektromobilności.
Premiera Quark AI Glasses podkreśla strategiczną ekspansję Alibaby w konsumenckim AI, ale geopolityczne ryzyka, w tym napięcia między USA a Chinami, pozostają istotnym czynnikiem presji na chińskie firmy technologiczne.
Źródło: xStation5
Podsumowanie Dnia: Końcówka miesiąca w zieleni. Wzrosty na Wall Street i rynkach surowców
Ceny srebra biją kolejne rekordy!
Trzy rynki warte uwagi w przyszłym tygodniu (28.11.2025)
Intel rośnie na fali plotek o chipach dla Apple
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.