Alibaba pod presją śledztwa Pentagonu 📉Rozwój AI nie pomógł?

Alibaba rozpoczęła sprzedaż pierwszych inteligentnych okularów Quark AI Glasses w Chinach, stawiając kolejny krok w globalnym wyścigu o dominację w segmencie wearables wspieranych sztuczną inteligencją. Cena startowa wynosi 1899 juanów, czyli około 268 dolarów, co podkreśla ambitne podejście firmy do szerokiej dostępności produktu na rodzimym rynku, a głęboka integracja z aplikacjami Alipay i Taobao znacząco podnosi jego użyteczność, obejmując płatności i porównywanie cen w czasie rzeczywistym. W odróżnieniu od masywnych hełmów VR Meta, które kontrolują ponad 80 procent rynku, Quark AI Glasses przypominają zwykłe okulary, przyciągając użytkowników niechętnych futurystycznym goglom. Okulary oferują funkcje takie jak tłumaczenie na żywo oraz rozpoznawanie cen na półkach.

Ofensywa chińskich gigantów w obszarze sztucznej inteligencji nabiera tempa. Obok niedawnych aktualizacji chatbotów Alibaby, Xiaomi i Baidu uruchomiły podobne produkty, nie pozostawiając pola globalnym liderom takim jak Apple z Vision Pro czy Samsung z Galaxy XR. Jednocześnie akcje Alibaba, Baidu i BYD znalazły się pod presją po raporcie o potencjalnym dodaniu tych firm do listy Pentagonu 1260H, obejmującej podmioty powiązane z chińskim wojskiem działające w Stanach Zjednoczonych. Wpis nie niesie bezpośrednich sankcji, lecz sygnalizuje ryzyko reputacyjne i może odstraszać partnerów biznesowych, co wpływa na wyceny w sektorach sztucznej inteligencji i elektromobilności.

Premiera Quark AI Glasses podkreśla strategiczną ekspansję Alibaby w konsumenckim AI, ale geopolityczne ryzyka, w tym napięcia między USA a Chinami, pozostają istotnym czynnikiem presji na chińskie firmy technologiczne.

Źródło: xStation5