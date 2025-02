Wykres dnia - Bitcoin (04.02.2025)

Bitcoin notowany jest na poziomie 98 800 USD, spadając o 2,6%, po wprowadzeniu ceł na produkty z Chin. Kryptowaluta doświadczyła dużej zmienności początkowo spadając do 90 700 USD po ogłoszeniu ceł na Meksyk i Kanadę, następnie wzrastając do 102 500 USD po informacji o ich odroczeniu, by ostatecznie osłabić się po wdrożeniu ceł na Chiny.

Zwiększona zmienność przez politykę USA

Rynek kryptowalut wykazał swoją wrażliwość na wydarzenia geopolityczne podczas burzliwej sesji handlowej. Szybkie odbicie Bitcoina z 90 700 USD do 102 500 USD po odroczeniu ceł na Meksyk i Kanadę podkreśliło reaktywność rynku na zmiany w polityce, podczas gdy późniejszy spadek po informacjach o chińskich cłach uwydatnił utrzymującą się korelację aktywa z szerszym sentymentem do ryzyka.

Dominacja Bitcoina

Istotny jest wzrost dominacji rynkowej Bitcoina powyżej 60% - najwyższy od marca 2021 roku. Inwestorzy szukają schronienia w największej kryptowalucie w czasie szerszych turbulencji rynkowych. Mniejsze tokeny doświadczyły głębszych spadków.

Utworzenie Państwowego Funduszu Majątkowego

Rozporządzenie wykonawcze Trumpa nakazujące utworzenie amerykańskiego państwowego funduszu majątkowego wywołało spekulacje o potencjalnym włączeniu Bitcoina. Podczas gdy Sekretarz Skarbu Scott Bessent i nominowany na Sekretarza Handlu Howard Lutnick, znani ze swoich przyjaznych kryptowalutom stanowisk, będą prowadzić inicjatywę, rzeczywista strategia funduszu wobec kryptowalut pozostaje niepewna.

Struktura Rynku

Pozycje lewarowane znalazły się pod znaczącą presją, co było szczególnie widoczne na Ethereum, gdzie inwestorzy zostali zaskoczeni 27-procentowym spadkiem w ciągu dnia przed znaczącym odbiciem. Uwypukla to utrzymującą się przewagę dźwigni na rynkach krypto mimo rosnącego udziału instytucji. Zbiegło się to z poniedziałkowymi odpływami z ETF-ów na Bitcoina.

Bitcoin (Interwał D1)

Bitcoin jest notowany poniżej poziomu zniesienia Fibonacciego 61,8%. Pierwszy opór znajduje się na poziomie zniesienia Fibonacciego 78,6%, w strefie, gdzie wybicia często prowadziły odwrócenia trendu. Niedźwiedzie z kolei będą celować w poziom zniesienia Fibonacciego 38,2%, który pełnił funkcję wsparcia od listopada. W przypadku jego przebicia, możliwy jest retest wczorajszego minimum na poziomie 90 700 USD. RSI wykazuje oznaki dywergencji niedźwiedziej, podczas gdy MACD się zacieśnia.