Wykres Dnia - Bitcoin (07.03.2025)

Wiodąca kryptowaluta spadła do 88 946 dolarów, ponieważ szczegóły długo oczekiwanej Strategicznej Rezerwy Bitcoina prezydenta Trumpa nie spełniły oczekiwań rynkowych.

Trump ustanawia "Cyfrowy Fort Knox"

Prezydent Donald Trump podpisał w czwartek wieczorem rozporządzenie wykonawcze formalnie ustanawiające Strategiczną Rezerwę Bitcoina, realizując obietnicę wyborczą złożoną branży kryptowalutowej. Rezerwa zostanie zasilona Bitcoinami będącymi własnością rządu federalnego, obecnie szacowanych na około 200 000 BTC (wartych około 17,5 miliarda dolarów). Według Davida Sacksa, Doradcy Białego Domu ds. AI i Kryptowalut, "oznacza to, że nie będzie to kosztować podatników ani grosza," odpowiadając na obawy dotyczące wydatków rządowych, jednocześnie tworząc to, co nazwał "cyfrowym Fortem Knox" dla kryptowaluty.

Podejście neutralne budżetowo rozczarowuje niektórych inwestorów

Chociaż rozporządzenie wykonawcze spełnia obietnicę wyborczą Trumpa, reakcja rynku była stonowana, ponieważ szczegóły nie spełniły oczekiwań niektórych inwestorów. Rozporządzenie określa, że wszelkie dodatkowe zakupy Bitcoina muszą być "neutralne budżetowo" i nie nakładać "dodatkowych kosztów na amerykańskich podatników". Ten warunek osłabił nadzieje na znaczące nowe zakupy rządowe, które mogłyby podnieść ceny, prowadząc do zamykania pozycji przez traderów, którzy spodziewali się bardziej agresywnych zakupów.

Inne aktywa cyfrowe ograniczone do zapasów

W ruchu, który mógł okazać się zaskoczeniem, rozporządzenie wykonawcze tworzy oddzielne "Amerykańskie Zapasy Aktywów Cyfrowych" dla kryptowalut innych niż Bitcoin. Jednak w przeciwieństwie do Rezerwy Bitcoina, rząd nie będzie nabywał dodatkowych aktywów do tych zapasów poza tymi uzyskanymi w ramach postępowań. Departament Skarbu jest również upoważniony do określenia "strategii odpowiedzialnego zarządzania" tymi aktywami, włączając w to potencjalną sprzedaż – co stanowi wyraźny kontrast w stosunku do Rezerwy Bitcoina, która zakazuje sprzedaży zdeponowanych BTC.

Szczyt Kryptowalutowy Białego Domu ściąga branżę do Waszyngtonu

Rozporządzenie wykonawcze pojawia się w przeddzień pierwszego w historii Szczytu Aktywów Cyfrowych Białego Domu, zaplanowanego na piątkowe popołudnie. Około dwudziestu czterech dyrektorów z branży kryptowalutowej, w tym dyrektor generalny Coinbase Brian Armstrong, ewangelista Bitcoina Michael Saylor i Vlad Tenev z Robinhood Markets, zgromadzi się w Waszyngtonie, aby spotkać się z prezydentem Trumpem i jego zespołem ds. kryptowalut.

Bitcoin (interwał D1)

Bitcoin jest obecnie notowany powyżej 200-dniowej EMA, która służyła jako kluczowe wsparcie dla największej kryptowaluty. Byki będą musiały ponownie wyjść powyżej 92 000 dolarów, poziomu, który wcześniej służył jako silne wsparcie. Niedźwiedzie z kolei będą dążyć do ponownego testu 200-dniowej EMA, z celem na poziomie ostatnich minimów wynoszących 78 000 dolarów. RSI znajduje się w krytycznym momencie, w którym może albo utworzyć wyższe maksimum na wykresie dziennym – potwierdzając nastroje byków – albo obniżyć się. Tymczasem MACD zawęża się po byczym przecięciu.