Wykres dnia - Bitcoin (18.09.2024)

Nadchodząca decyzja FOMC może znacząco wpłynąć na cenę Bitcoina. Przy rynkowych oczekiwaniach 67% prawdopodobieństwa obniżki stóp o 50 punktów bazowych, co stanowi wzrost z 35% tydzień temu, oczekiwania co do istotnego łagodzenia polityki monetarnej są wysokie.

Bitcoin po obniżkach w marcu 2020 był jednym z lepiej radzących sobie aktywów. Jednak obecna sytuacja stawia unikalne wyzwania. Bitcoin konsoliduje się w okolicach 60 000 USD. Obniżka o 25 punktów bazowych mogłaby być postrzegana jako wyważone podejście, potencjalnie wspierające Bitcoina. Równocześnie obniżka o 50 punktów bazowych może być interpretowana jako sygnał obaw gospodarczych, możliwie negatywnie wpływając na aktywa ryzykowne jak Bitcoin lub zapewniając większy potencjał wzrostu ze względu na niższy koszt kapitału. Dużo zależało będzie od wiadomości napływających od FED podczas konferencji po decyzji.

Wrzesień historycznie był sezonowo słabym miesiącem dla Bitcoina, ze średnim miesięcznym zwrotem -2%. Jednak październik był jednym z najlepszych miesięcy historycznie, co mogłoby dobrze współgrać z potencjalnym złagodzeniem polityki monetarnej.

Inwestorzy powinni przygotować się na zwiększoną zmienność wokół ogłoszenia FOMC i następującej po nim konferencji prasowej. Wskazówki Fed dotyczące przyszłej polityki i zaktualizowany Dot Plot będą kluczowe w kształtowaniu nastrojów rynkowych poza bezpośrednią decyzją o stopach.

Bitcoin (wykres dzienny)

Cena Bitcoina przekroczyła wczoraj 50-dniową SMA i pozostaje powyżej tego poziomu dzisiaj. Obecnie poziom 50% zniesienia Fibonacciego działa jako wsparcie. Jego przekroczenie może pozwolić na testowanie 38.2% zniesienia Fibonacciego. Dla byków, przebicie 100-dniowej SMA na poziomie 61 237 dolarów stanowiłoby dobrą okazję do przetestowania poziomu 61,8% zniesienia Fibonacciego. Poza tym, istnieje potencjał do ponownego przetestowania 200-dniowej SMA. Wyraźna bycza dywergencja rozpoczęła się dwa tygodnie temu. RSI jest teraz na neutralnym terytorium, co w połączeniu z pozytywnym ruchem ceny, nadal oferuje potencjał wzrostowy. MACD również pozytywnie dywerguje. Dodatkowo, zbieżność DI+ i DI- zazwyczaj sygnalizowała potencjalne odwrócenie trendu.

Źródło: xStation