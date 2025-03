Wykres dnia - Bitcoin (28.02.2025)

Bitcoin doświadczył gwałtownej wyprzedaży, spadając do 78 363 USD w piątkowy poranek, co oznacza drastyczny spadek o 25% od swojego najwyższego poziomu wszech czasów wynoszącego 109 241 USD osiągniętego 20 stycznia. Największa na świecie kryptowaluta straciła około 20% swojej wartości w samym lutym, co potencjalnie czyni ten okres największym miesięcznym spadkiem od czerwca 2022 r.

Ostatnia wyprzedaż stanowi drastyczne odwrócenie tego, co wcześniej było jedną z najpopularniejszych „Trump Trade” na rynku. Początkowy entuzjazm po inauguracji prezydenta Trumpa, wzmocniony jego obietnicą uczynienia USA „supermocarstwem Bitcoina”, ustąpił miejsca rosnącej niepewności. Pomimo mianowania zwolenników kryptowalut na kluczowe stanowiska i zamknięcia przez SEC kilku dochodzeń w sprawie firm kryptowalutowych, konkretne zmiany w polityce były ograniczone.

Groźby celne psują szerokorynkowe sentymenty

Czwartkowa informacja o zbliżających się 25% taryfach celnych na Kanadę i Meksyk od 4 marca, wraz z dodatkowymi 10% cłami na chiński import, wywołało szerokie wycofanie się rynku z aktywów typu "risk".

Widać to m.in. po napływach środków do funduszy ETF na BTC, które cały czas świecą się na czerwoną, wskazując na odpływy netto. Źródło: XTB, Bloomberg Financial LP

Bitcoin (interwal D1)

Cena bitcoina jest obecnie notowana poniżej zarówno 200-dniowej SMA, jak i EMA. Pierwszy poziom wsparcia dla byków to cena weekendowa z połowy listopada, wynosząca 75–76 tys. dolarów. Jeśli ten poziom zostanie przełamany, niedźwiedzie mogą dążyć do ponownego przetestowania październikowego maksimum na poziomie 72 600 dolarów. Aby powrócić byczy impet, bitcoin musi odzyskać 200-dniową SMA. RSI znajduje się na poziomach ostatnio widzianych w 2023 r., podczas gdy MACD nadal poszerza się w niedźwiedziej dywergencji.