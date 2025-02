Wykres dnia: CH50cash (05.02.2025)

Nowa sesja na rynkach azjatyckich przynosi pogorszenie sentymentów inwestorów. Szczególnie słabo radzą sobie rynki chińskie, gdzie kontrakty oparte o 50 największych chińskich spółek, CH50cash tracą blisko 2.5% i wznawiają handel po ostatnich obchodach Nowego Roku.

Powodem dzisiejszych wyprzedaży są nowe aktualizacja w sprawie napięć handlowych. Amerykańskie służby celne poinformowały, że amerykańskie cła będą miały zastosowanie zarówno do Hongkongu, jak i Chin kontynentalnych. Co więcej, Biały Dom ogłosił koniec zwolnienia podatkowego, które pozwalało paczkom o wartości poniżej 800 USD na wjazd do USA bez ceł. Zwolnienie to napędzało szybki rozwój chińskich detalistów dyskontowych, takich jak Temu, umożliwiając im wysyłanie szerokiej gamy tanich produktów. Informacja ta mocno szkodzi zdolnościom sprzedażowym kluczowych retailerów chińskich, dlatego też wyprzedaże w Chinach obejmują wyraźnie negatywny sentyment.

Kolejnym ciosem okazała się informacją o tym, że US Postal Service tymczasowo zawiesi przyjmowanie międzynarodowych paczek przychodzących z Chin i Hongkongu do odwołania. Po stronie danych makro, styczniowy wskaźnik Caixin Services PMI dla Chin zaskoczył na minus odczytem 51,0 (wobec 52,2 w grudniu).

CH50cash traci obecnie 2.5% i testuje ważny punkt wsparcia wyznaczony przez 200-dniową wykładniczą średnią kroczącą, która może stanowić kluczowy aspekt zasadność ogólnego trendu wzrostowego na instrumencie w długim terminie. Akcje PDD Holding (PDD.US) tracą dzisiaj przed otwarciem rynku blisko 6%. Źródło: xStation 5