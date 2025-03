Wykres Dnia - CH50cash (14.03.2025)

Chiński indeks reprezentowany przez CH50cash wzrósł do najwyższego poziomu w tym roku, o 2,6% dzisiaj w najsilniejszym od dwóch miesięcy przyroście. Akcje spółek konsumenckich przewodziły szeroko zakrojonym wzrostom, ponieważ inwestorzy spodziewają się znaczącego wsparcia politycznego po ogłoszeniu konferencji prasowej wysokiego szczebla na temat środków wspierających konsumpcję, zaplanowanej na poniedziałek.

Spółki konsumenckie liderami wzrostów

Subindeks dóbr podstawowej konsumpcji odnotował największy jednodniowy wzrost od listopada, rosnąc o ponad 5%. Czołowi producenci alkoholi, Kweichow Moutai i Wuliangye Yibin, wzrośli o ponad 5%, natomiast akcje związane z opieką nad dziećmi, w tym Beingmate i Shanghai Aiyingshi, osiągnęły dzienny limit 10% po tym, jak lokalne władze wprowadziły subsydia na opiekę nad dziećmi.

Indeks CSI 300 Consumer Staples. Źródło: Bloomberg L.P.

Rząd sygnalizuje silniejsze wsparcie

Przedstawiciele wielu ministerstw – w tym finansów, handlu i banku centralnego – przedstawią w poniedziałek na konferencji prasowej środki mające na celu pobudzenie konsumpcji. Chiński regulator finansowy zobowiązał się już do rozwoju inicjatyw finansowania konsumpcji, zachęcając banki do przyspieszenia wydawania kredytów osobistych i zwiększenia finansowania dla sektorów usługowych, w tym handlu detalicznego, turystyki i opieki zdrowotnej.

Wzrosty nie tylko przez technologię

Na znak, że tegoroczny wzrost napędzany przez technologię może się rozszerzać, wszystkie dziesięć wskaźników sektorowych w ramach CSI 300 wzrosło w piątek. Akcje banków wzrosły, ponieważ inwestorzy pozycjonują się na możliwą redukcję wymogów rezerw, co uwolniłoby większą zdolność kredytową. Chińskie akcje notowane w Hongkongu również wzrosły o ponad 3% w ciągu dnia.

Perspektywa analityków

"Konferencja prasowa na temat pobudzenia konsumpcji podsyciła oczekiwania dotyczące wsparcia politycznego" - zauważył Shen Meng, dyrektor w Chanson & Co. Jednak przestrzegł, że "jeśli zabraknie szczegółów dotyczących zwiększenia dochodów, taki optymizm może osłabnąć".

Inwestorzy czekają na publikację danych ekonomicznych za styczeń i luty w poniedziałek, a ekonomiści prognozują poprawę wyników sprzedaży detalicznej. Skupienie się na konsumpcji stanowi istotną zmianę, ponieważ pobudzanie wydatków konsumenckich stało się głównym priorytetem administracji prezydenta Xi po raz pierwszy w jego dziesięcioletnim przywództwie.

CH50cash (interwał D1)

CH50cash zbliża się do kluczowej strefy oporu, która wywoływała odwrócenia trendu od września ubiegłego roku. Byki potrzebują zamknięcia powyżej poziomu 38,2% zniesienia Fibonacciego, aby unieważnić ten opór. Niedźwiedzie natomiast będą dążyć do ponownego testu poziomu 61,8% zniesienia Fibonacciego. Wskaźnik RSI jest w byczej dywergencji i zbliża się do strefy wykupienia, podczas gdy MACD rozszerza się po byczym przecięciu. Źródło: xStation