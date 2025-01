Wykres dnia - CHN.cash (02.01.2025)

Chiński rynek akcji odnotowuje dzisiaj dynamiczne spadki o 2,65-3,15%. Słabszy sentyment na indeksach może być spowodowany znacznie słabszymi odczytami raportu PMI dla przemysłu Caixin/S&P Global za grudzień, który spadł do 50,5. Oczekiwania ekonomistów zakładały 51,7.

Odczyt, który spadł z 51,5 w listopadzie, odzwierciedla marginalną ekspansję w przemyśle, przy słabnącym popycie eksportowym w obliczu niepewności związanej z globalnym handlem. Główny benchmark CHN.cash traci dzisiaj 3,15% do poziomu 7059 punktów, podczas gdy indeks Hang Seng w Hongkongu traci 2,60% do 19560 punktów.

Spadek na szerszym rynku podkreśla obawy inwestorów związane z przeciwnościami gospodarczymi, pomimo obietnicy prezydenta Xi Jinpinga dotyczącej wdrożenia proaktywnej polityki wzrostu. Słabe dane produkcyjne i obawy o nasilenie się napięć handlowych między USA a Chinami pogorszyły nastroje, a zamówienia eksportowe skurczyły się po raz czwarty w ciągu pięciu miesięcy. Zagraniczny juan umocnił się nieznacznie do 7,3224 wobec dolara, odzyskując nieco gruntu po osiągnięciu wieloletnich minimów na początku tygodnia. Inwestorzy oczekują teraz od decydentów dalszych środków stymulacyjnych w celu ustabilizowania wzrostu w drugiej co do wielkości gospodarce świata.



Źródło: xStation 5