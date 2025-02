Wykres dnia - CHN.cash (14.02.2025)

Notowany w Hong Kongu indeks Hang Seng przedłuża ostatnią serię wzrostów (+4%), zbliżając się do historycznych szczytów w okolicach 8400-8450. Chiński rynek akcji nie dość, że reaguje ożywieniem na każde ustępstwo w protekcjonistycznej agendzie prezydenta USA, to dodatkowo jest wspierany przez wzrosty w sektorze technologicznym, przemysłowym czy handlowym.

Hang Seng China Entreprises Index (HSCEI), reprezentowany przez kontrakt CNH.cash, wzrósł w ciągu miesiąca blisko 23%. Źródło: xStation5

Cła nie tak straszne?

Przyszłość chińskiej gospodarki stała pod znakiem zapytania, kiedy to Donald Trump szedł do kampanii elektoralnej z hasłem 60-procentowych ceł na cały import z Państwa Środka. HSCEI cofał się przez blisko połowę 2024 roku w obawie przed powrotem Trumpa do Białego Domu, jednak komunikowane światowym mediom dobre relacje między liderami Chin i USA oraz długie milczenie na temat konkretnych taryf celnych znacznie osłodziły sentyment w Hong Kongu.

Cła na Chiny oficjalnie weszły w życie w poniedziałek 4. lutego, jednak 60-procentowy rozmach stopniał do zaledwie 10%. Przy skrajnych wycenach polityki Trumpa, każde ustępstwo wydaje się być sygnałem pro rynkowym - potwierdza to po raz kolejny dzisiejsza reakcja HSCEI na silne przekonanie, że nowe cła zostaną przesunięte przynajmniej do kwietnia.

Obok AI, nadzieja w luksusie

Na dzisiejsze ożywienie w Chinach wpływają również wyniki Hermès (RMS.FR: +2,4%), które przywracają nadzieję w sektor luksusowy po ostatnich, rozczarowujących wynikach LVMH. Francuski gigant modowy zaraportował 17,6-procentowy wzrost przychodów ze sprzedaży rok do roku, przebijając oczekiwania analityków o blisko 300 mln euro. Najlepszymi segmentami okazały się dobra ze skóry oraz siodła, które odpowiadały za blisko połowę przychodów w Q4 2024.