Wykres dnia - CHN.cash (26.02.2025)

Kontrakt CHN.cash, śledzący benchmark największych chińskich spółek notowanych w Hongkongu HSCEI (Hang Seng China Enterprises Index) notuje dziś ponad 3,2% wzrost, przedłużając euforyczną passę. Od początku roku Hang Seng wzrósł o ponad 18% i jest najlepiej radzącym sobie indeksem globalnym.

Inwestorzy wydają się mieć nadzieję, że DeepSeek oraz inne chińskie modele zadziałają jak magnez na zagraniczne inwestycje i pozwolą krajowym firmom na agresywniejszą, biznesową ekspansję na nowe rynki, rzucając wyzwanie amerykańskim odpowiednikom.

Także ostatnie ruchy administracji chińskiej wskazują na 'dobrą wolę' względem sektora prywatnego. Od początku roku akcje Alibaba (BABA.US), lidera wśród największych chińskich firm wzrosły o prawie 70%, a ostatnio 10% spadek spowodowany groźbą amerykańskich ceł został błyskawicznie wykupiony.

CHN.cash (D1)

Patrząc na wykres, na interwale dziennym widzimy, że indeks CHN.cash wzrósł o blisko 100% względem dołków z ubiegłego roku, a wzrost po wypuszczeniu DeepSeek przyspieszył. Jednak benchmark znajduje się wciąż w długoterminowym, spadkowym kanale cenowym, w ramach którego prawdopodobnie zmierza do przetestowania jego górnego ograniczenia, w okolicach 9000 punktów. Podobnych rozmiarów impuls wzrostowy obserwowaliśmy m.in. w latach 2020 - 2021 i okazał się on nietrwały - finalnie indeks tąpnął pod naporem łapiącej poważną zadyszkę gospodarki. Tym razem również chińskie dane makro nie pokazują jeszcze zdecydowanego odreagowania, a krajowa konsumpcja pozostawia wiele do życzenia.