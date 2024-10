Wykres dnia - DE40 (23.09.2024)

Najnowsze dane gospodarcze z Niemiec i strefy euro nakreśliły ponury obraz sytuacji makro, ze wskaźnikami PMI dla przemysłu i złożonymi wskaźnikami PMI w strefie sygnalizującej zapaść. Ta słabość gospodarcza podsyca oczekiwania na szybsze obniżki stóp procentowych przez EBC, co może stanowić impuls dla DAX pomimo trudnego otoczenia gospodarczego.

DAX wykazał się odpornością w obliczu słabych danych gospodarczych, oscylując wokół rekordowego poziomu biorąc pod uwagę możliwość złagodzenia polityki pieniężnej. Niedawne odwrócenie niemieckiej krzywej rentowności, przy 2-letnich rentownościach spadających poniżej 10-letnich rentowności po raz pierwszy od listopada 2022 r., sygnalizuje zmianę oczekiwań rynkowych w kierunku bardziej akomodacyjnej polityki EBC. Ta zmiana dynamiki krzywej dochodowości, w połączeniu z rozczarowującymi wskaźnikami ekonomicznymi, doprowadziła do wzrostu przewidywań na szybsze i głębsze cięcia stóp procentowych przez EBC.

Wrzesień był historycznie trudnym miesiącem dla DAX. Jednak październik zwykle wykazuje bardziej pozytywne wyniki, co może dobrze współgrać z rosnącymi oczekiwaniami dotyczącymi złagodzenia polityki EBC.

Inwestorzy powinni przygotować się na zwiększoną zmienność w nadchodzących tygodniach, ponieważ rynek przetwarza słabe dane gospodarcze i dostosowuje się do zmieniających się oczekiwań dotyczących polityki EBC. Przyszłe wytyczne EBC i prognozy gospodarcze będą miały kluczowe znaczenie dla kształtowania nastrojów rynkowych. Komponenty DAX, szczególnie te w sektorach cyklicznych, takich jak motoryzacja i przemysł, będą prawdopodobnie bardzo wrażliwe na komentarze EBC i perspektywy gospodarcze. Ciągły spadek w sektorze produkcyjnym jest szczególnie niepokojący, a produkcja spada w najszybszym tempie od roku. Spowolnienie to nie jest odosobnione, ponieważ zaczyna wpływać na tradycyjnie odporny niemiecki sektor usług. Gwałtowne przejście od umiarkowanego optymizmu do skrajnego pesymizmu w ciągu zaledwie jednego miesiąca podkreśla kruchość nastrojów biznesowych. Trwająca debata na temat ryzyka dezindustrializacji w Niemczech prawdopodobnie nasili się, biorąc pod uwagę te niepokojące wskaźniki ekonomiczne. Pomimo tych wyzwań istnieje promyk nadziei, że wyższe płace w połączeniu z niższą inflacją mogą potencjalnie stymulować popyt krajowy i konsumpcję.

Potencjał szybszych obniżek stóp procentowych może zapewnić wsparcie dla DAX, szczególnie dla sektorów wrażliwych na stopy procentowe, takich jak nieruchomości i przedsiębiorstwa użyteczności publicznej. Jednak utrzymująca się słabość gospodarcza, szczególnie w sektorze produkcyjnym, może nadal ciążyć niektórym komponentom DAX.

DE40 (interwał D1)

DE40 jest obecnie notowany blisko historycznych maksimów. Aktualne pytanie brzmi, czy DAX będzie w stanie utrzymać się na tym poziomie. Pierwszy opór znajduje się na poprzednim maksimum 18 987,7. Pierwszym kluczowym wsparciem może być szczyt z połowy lipca na poziomie 18 862,6. Jego przełamanie otworzyłoby niedźwiedziom drzwi do przetestowania 23,6% wsparcia, a nawet 50- i 100-dniowych SMA. Obecnie oscylatory dają bykom podstawy do dalszych wzrostów, a MACD rośnie, a RSI konsoliduje się w pobliżu wyprzedanych poziomów. Jednak fundamenty mogą dać niedźwiedziom okazję do przetestowania niższych wartości. Źródło: xStation