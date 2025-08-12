Wykres dnia - Ethereum (12.08.2025)

Ethereum wzrósł wczoraj do 4300 USD, najwyższego poziomu od hossy w 2021 roku, napędzany popytem instytucjonalnym, co przełożyło się na rekordowe napływy kapitału do ETFów. Notowane w USA spotowe ETF-y na ETH przyciągnęły w jeden dzień ponad 1 mld USD (nowy rekord), z czego największy udział miały BlackRock ETHA (640 mln USD) i Fidelity FETH (277 mln USD), a łączne napływy netto od maja przekroczyły ok. 10,8 mld USD. BlackRock ETHA zarządza już aktywami o wartości ponad 13 mld USD, a fundusze ETH notują pięć dni z rzędu wzrostowych napływów. Obecna cena ETH jest nadal ok. 10% niższa od historycznego szczytu powyżej 4800 USD. Zainteresowanie wykracza poza ETF-y, spółki giełdowe szybko budują swoją ekspozycję na ETH. Sharplink ogłosił właśnie chęć pozyskania dodatkowych 400 mln USD, aby zwiększyć posiadane zasoby powyżej 3 mld USD (~1% podaży), dysponując już ok. 600 tys. ETH; BitMine (ok. 1,2 mln ETH), Bit Digital (ok. 120 306 ETH) i EtherMachine (ok. 345 362 ETH) również należą do największych posiadaczy. Fundamental Global (FG Nexus) poinformował o zakupie 47 331 ETH i planuje również dalej zwiększać swoje udziały w sieci. zainteresowanie instytucji rośnie, ETF-y biją rekordy, a ETH przewyższa wyniki BTC w sierpniu. Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformie Otwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.