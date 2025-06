Wykres dnia - Ethereum (20.06.2025)

Ethereum zyskuje dzisiaj 1,70% do 2,565 USD. Razem z Ethereum zyskuje również reszta rynku kryptowalut, Bitcoin zyskuje 1,40% do 106,160 USD, natomiast pozostała kapitalizacja altcoinów zyskuje 0,55% do 830 mld USD. Dominacja Bitcoina wynosi obecnie prawie 65% i zbliża się do szczytów z początku maja tego roku, gdy dominacja sięgnęła 65,35%. Poprzednio Bitcoina był na podobnym poziomie dopiero 20 stycznia 2021 roku.

Jednak w ostatnich tygodniach można zauważyć, że kapitał powoli zaczyna napływać do Ethereum. Instytucje zaczynają akumulać drugą co do wielkości kryptowalutę w oczekiwaniu na nadchodzącą adopcję rynku kryptowalut w USA. W drugiej części tego roku możemy spodziewać się regulacji na rynku stablecoinów, a także w szerszym sektorze DeFi. W obydwu przypadkach bazową warstwą rozliczeniową jest w znacznej większości Ethereum.

Fundusze ETH w ostatnich 5 tygodniach zaczęły agresywnie akumulować Ethereum. Szczególnie istotne napływy możemy zaobserwować do funduszu ETF od BlackRocka.

Skumulowane napływy do ETF-ów za ostatnie 20 dni również są w mocnym trendzie wzrostowym. Trend ten utrzymuje się praktycznie od końca marca tego roku, kiedy wokół Ethereum mogliśmy zaobserwować skrajnie negatywny sentyment. Obecnie skumulowane napływy za ostatnie 20 dni wynoszą ponad 1,2 mld USD.

Ethereum pozostaje w wąskim przedziale konsolidacyjnym. Przy uwzględnieniu poziomu niepewności jaki panuje na globalnych rynkach finansowych, obecna konsolidacja oraz wybronienie poziomu 2500 USD jest pozytywną informacją dla byków. Kluczowe będzie przebicie na stałe strefy oporu powyżej 2750 USD.