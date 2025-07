Wykres dnia - Ethereum (30.07.2025)

Wczoraj Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) zatwierdziła możliwość tworzenia i wykupywania udziałów w funduszach ETF opartych na Bitcoinie i Ethereum w formie „in-kind”, co oznacza możliwość bezpośredniej wymiany kryptowalut na jednostki ETF i odwrotnie, bez konieczności rozliczania się w gotówce. Decyzja weszła w życie po głosowaniu 29 lipca 2025 r.

Zmiana ta, zgodna ze standardowym modelem stosowanym w ETF-ach surowcowych, ma zwiększyć efektywność kapitałową, zmniejszyć obciążenia podatkowe dla inwestorów instytucjonalnych, zawęzić spready bid-ask i pogłębić płynność na rynku kryptowalut.

To przełomowa zmiana w sposobie funkcjonowania ETF-ów kryptowalutowych, przybliżająca je do klasycznych ETF-ów. Analitycy przewidują, że przyciągnie to nowy kapitał instytucjonalny i może utorować drogę do kolejnych produktów opartych o altcoiny, takie jak Solana czy Cardano, które od początku będą konstruowane z możliwością rozliczeń „in-kind”.

Ethereum wyprzedza Bitcoina: napływ kapitału i wzrosty

W ostatnich tygodniach Ethereum zyskało popularność dorównując Bitcoinowi. Adopcja instytucjonalna nabiera tempa, spółki giełdowe, takie jak BitMine Immersion czy SharpLink, przeznaczają znaczne środki na zakup Ethereum.

W połączeniu z rekordowymi napływami do ETF-ów, rosnącym zainteresowaniem stakingiem oraz sprzyjającym otoczeniem regulacyjnym, wyraźna przewaga ETH jest odzwierciedlona w dynamicznie rosnącej wycenie. Od początku lipca Ethereum zyskało już 55% do 3822 USD i nadal znajduje się poniżej historycznego ATH powyżej 4800 USD.