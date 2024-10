Wykres dnia - EURUSD (01.10.2024)

Para EUR/USD doświadczyła dziś znacznej zmienności, a euro umacniało się w stosunku do dolara pomimo mieszanych danych ekonomicznych. Dzieje się tak w obliczu złożonych danych o inflacji w strefie euro, danych PMI dla przemysłu i zmieniających się oczekiwań dotyczących polityki pieniężnej. Para walutowa jest obecnie notowana na poziomie około 1,11, co oznacza spadek o 0,23% w ciągu dnia.

Odporność EUR/USD ma miejsce pomimo spadku inflacji w strefie euro poniżej celu Europejskiego Banku Centralnego na poziomie 2% po raz pierwszy od trzech lat. Wstępny odczyt CPI za wrzesień wyniósł 1,8% rok do roku, co oznacza spadek z 2,2% w sierpniu. Ten spadek inflacji podsycił oczekiwania rynku na potencjalne cięcia stóp przez EBC, a inwestorzy wyceniają obecnie wysokie prawdopodobieństwo cięcia o 25 punktów bazowych w październiku.

Wyniki dolara amerykańskiego były kluczowym czynnikiem wpływającym na tę parę. Indeks dolara (DXY) ma obecnie trudności z utrzymaniem ostatnich zysków, pod presją rosnącego prawdopodobieństwa obniżek stóp procentowych Rezerwy Federalnej po zeszłotygodniowych danych o inflacji PCE. Podstawowy wskaźnik cen wydatków na konsumpcję osobistą (PCE), preferowany przez Rezerwę Federalną wskaźnik inflacji, wzrósł w sierpniu o 2,7% rok do roku, zbliżając się do celu banku centralnego wynoszącego 2%.

Źródło: Bloomberg Financial LP

Te dane inflacyjne, w połączeniu z dzisiejszymi danymi ze strefy euro, podsyciły oczekiwania rynku na znaczące cięcia stóp zarówno przez EBC, jak i Rezerwę Federalną. Obecnie inwestorzy wyceniają wysokie prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych przez EBC o 25 punktów bazowych w październiku, podczas gdy oczekiwania na obniżki stóp procentowych przez Fed również wzrosły. Te oczekiwania na luźniejszą politykę pieniężną po obu stronach Atlantyku przyczyniły się do ostatniej zmienności pary EUR/USD.

Do złożonego obrazu rynku dochodzą mieszane dane PMI dla przemysłu ze strefy euro. Podczas gdy ogólny wskaźnik PMI dla przemysłu w strefie euro nieznacznie się poprawił do 45,0, pozostaje on na terytorium kurczenia się. Dobre wyniki Hiszpanii (53,0) zostały zrównoważone przez utrzymującą się słabość Niemiec (40,6), podkreślając rozbieżne warunki gospodarcze w bloku walutowym.

Dla traderów i inwestorów kluczowe czynniki, które należy obserwować w nadchodzących dniach, obejmują:

Dzisiejsze dane ISM dla przemysłu w USA, które mogą wpłynąć na oczekiwania dotyczące polityki Fed.

Komentarze przedstawicieli EBC, zwłaszcza po sugestii członka Rady Prezesów Olliego Rehna o „większej liczbie powodów do cięcia stóp na październikowym posiedzeniu”.

Dane o zatrudnieniu w USA w tym tygodniu, w tym dane ADP i kluczowy raport o zatrudnieniu poza rolnictwem.

Wszelkie dalsze zmiany wskaźników ekonomicznych w strefie euro, zwłaszcza tych związanych z inflacją i wzrostem.

Wpływ globalnych napięć geopolitycznych na nastroje związane z ryzykiem i przepływy do walut określanymi mianem "bezpiecznych przystani"

Notowania EUR/USD prawdopodobnie pozostaną wrażliwe na te wydarzenia, a także na wszelkie zmiany w oczekiwaniach dotyczących polityki EBC i Rezerwy Federalnej. Niedawny ruch pary pchnął ją w kierunku kluczowych poziomów technicznych, z oporem wokół 50% poziomu zniesienia Fibonacciego. Ogólny trend pozostaje jednak niepewny, wspierany przez rozbieżne dane ekonomiczne i oczekiwania dotyczące polityki banków centralnych między strefą euro a Stanami Zjednoczonymi.

EURUSD (D1)

Kurs EUR/USD jest dziś o 0,2% niższy i spadł o 0,92% w stosunku do ostatnich szczytów. Kurs przebił poziom zniesienia Fibonacciego 61,8% i znajduje się obecnie powyżej zniesienia Fibonacciego 50%, które będą działać odpowiednio jako opór i wsparcie podczas dzisiejszej sesji. W ciągu ostatnich dwóch tygodni RSI znajdował się w niedźwiedziej dywergencji, tworząc niższe szczyty i niższe dołki. MACD wydał wczoraj sygnał sprzedaży, dodatkowo wzmacniając niedźwiedzie perspektywy. Poziom 38,2% zniesienia Fibonacciego na poziomie 1,0827 może zostać przetestowany. Aby byki odzyskały kontrolę, dzisiejsze dane z USA muszą być znacznie słabsze niż oczekiwano, potencjalnie podsycając obawy o gołębi Fed.

Źródło: xStation