Wykres dnia: EURUSD (17.10.2025)

Presja na dolara rośnie w związku z problemami regionalnych banków amerykańskich oraz przeciągającym się zamknięciem rządu USA, co zwiększa oczekiwania na dalsze obniżki stóp procentowych przez Fed

EUR/USD zyskuje 0,15% do poziomu około 1,6995, napędzane poprawą sytuacji politycznej we Francji oraz osłabieniem dolara pod wpływem obaw o stabilność sektora bankowego w USA.

EUR/USD rośnie o 0,15% do około 1,16995, korzystając z poprawy sytuacji politycznej we Francji oraz słabości dolara na tle obaw o sektor bankowy w USA. Od początku tygodnia para zyskuje, a inwestorzy z uwagą obserwują nadchodzące dane z Europy oraz plany spotkania prezydentów USA i Rosji, które mogą wpłynąć na nastroje rynkowe. Źródło: xStation5 Co kształtuje dzisiaj kurs EUR/USD? Dolar amerykański słabnie pod rosnącą presją związanych z obawami o stabilność sektora bankowego w USA . Problemy dwóch regionalnych banków – Zions Bancorporation oraz Western Alliance Bancorp – które zgłosiły poważne kwestie związane z oszustwami kredytowymi, wywołały na rynkach niepokój dotyczący kondycji całego sektora finansowego. To z kolei zwiększa ryzyko przeniesienia się tych problemów na szerszy rynek kredytowy, który w ostatnich miesiącach funkcjonował przy wyjątkowo wąskich spreadach.

W efekcie rośnie prawdopodobieństwo, że Rezerwa Federalna będzie musiała złagodzić swoją politykę monetarną i przeprowadzić kolejne obniżki stóp procentowych w celu wsparcia gospodarki oraz stabilizacji sektora bankowego. Oczekiwania te negatywnie wpływają na wycenę dolara, który traci wobec głównych walut.

Przeciągające się zamknięcie rządu w USA oraz brak kluczowych publikacji danych gospodarczych wywierają rosnącą presję na dolara, osłabiając jego pozycję na rynku walutowym.

Indeks dolara (DXY), mierzący wartość amerykańskiej waluty względem koszyka sześciu innych walut G10, spada o 0,1% , zmierzając do największej tygodniowej straty od końca lipca. Ten trend odzwierciedla rosnące obawy inwestorów co do perspektyw gospodarczych USA oraz ich wpływu na politykę monetarną Fed.

Poprawa sytuacji politycznej we Francji , gdzie premier Sebastien Lecorn przetrwał drugie głosowanie nad wotum nieufności, co ogranicza niepewność związaną z ryzykiem politycznym w regionie

Ważnym czynnikiem wpływającym na rynek pozostaje zapowiedziane na najbliższe tygodnie spotkanie prezydentów USA i Rosji. To wydarzenie budzi duże zainteresowanie rynków, ponieważ potencjalne porozumienie między tymi dwoma mocarstwami mogłoby znacząco wpłynąć na rozwój sytuacji geopolitycznej, zwłaszcza w kontekście trwającej wojny na Ukrainie.

Dziś opublikowano ostateczne dane inflacyjne za wrzesień ze strefy euro. Roczny wskaźnik CPI pozostał na poziomie 2,2%, zgodnym z prognozami, natomiast inflacja bazowa nieznacznie przekroczyła oczekiwania, osiągając 2,4% r/r wobec przewidywanych 2,3%. Również miesięczne wskaźniki wykazały umiarkowany wzrost cen. Te wyniki potwierdzają, że Europejski Bank Centralny prawdopodobnie utrzyma dotychczasową politykę monetarną bez zmian przynajmniej do końca roku.

Publikacja ma duże znaczenie dla kursu EUR/USD, ponieważ kształtuje oczekiwania rynku co do przyszłych decyzji EBC i może wspierać euro w obliczu narastającej niepewności na globalnych rynkac h.







