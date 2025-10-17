DE40: Europejskie rynki tracą przez obawy o sektor bankowy w USA

Inflacja w strefie euro zgodna z prognozami (CPI 2,2% r/r), jednak brak reakcji na EUR/USD; dominują obawy o stabilność sektora finansowego i sytuację polityczną we Francji.

W piątek europejskie indeksy giełdowe wyraźnie tracą, zniżkując nawet o 1–2 %. Spadki te nie były jednak wywołane przez lokalne dane makroekonomiczne, lecz przez rosnące zaniepokojenie sytuacją sektora bankowego w USA. Negatywne sygnały dotyczące jakości portfeli kredytowych niektórych amerykańskich banków regionalnych (m.in. Zions, Jefferies, Western Alliance) wywołały wzrost globalnej awersji do ryzyka i ucieczkę inwestorów do bezpiecznych aktywów.

W tym samym czasie opublikowano finalne dane o inflacji w strefie euro, które okazały się zgodne z wcześniejszymi szacunkami. Wskaźnik CPI wzrósł do 2,2% r/r, co oznacza wzrost względem poprzedniego miesiąca (2,0%), natomiast inflacja bazowa utrzymała się na poziomie 2,3% r/r, bez zmian względem wcześniejszego odczytu. Mimo zgodnych z oczekiwaniami wyników, rynek walutowy pozostał obojętny, a kurs EUR/USD nie wykazał istotnej reakcji.

Brak zmienności na eurodolarze sugeruje, że inwestorzy nie traktują inflacji jako głównego czynnika kierującego obecnie rynkiem. Dominującym tematem pozostaje sektor bankowy i związane z nim zagrożenia systemowe. Dodatkowo, niepewność polityczna we Francji, mimo że premier przetrwał głosowanie nad wotum nieufności – podważa zaufanie do kondycji fiskalnej kraju, co nie sprzyja stabilności nastrojów w Europie.

W tym otoczeniu euro traci przewagę, a dolar zyskuje na atrakcyjności jako bezpieczna przystań. Bez nowych impulsów ze strony EBC lub Fed oraz przy braku zaskoczeń w danych makro, kurs EUR/USD może pozostać w ograniczonym zakresie wahań. Obecnie uwaga rynku przesuwa się z inflacji na potencjalne ryzyka płynące z sektora finansowego – i to one będą w najbliższym czasie kluczowe dla kierunku notowań.

Notowania kontraktów na DAX dzisiaj spadają, głównie pod presją negatywnych nastrojów związanych z problemami amerykańskich banków regionalnych. Indeks traci na wartości, co pokazuje wyraźne osłabienie sentymentu inwestorów wobec ryzyka w sektorze finansowym. Na wykresie widoczny jest spadek po okresie solidnych wzrostów, a DAX przebija od góry kluczowe średnie EMA 50 i testuje EMA 100. Kluczowe poziomy wsparcia, takie jak 50- i 100-dniowa wykładnicza średnia krocząca, znajdują się pod presją i ich utrzymanie będzie istotne dla stabilizacji rynku oraz potencjalnego odwrócenia trendu. Jeśli DAX nie utrzyma się powyżej tych średnich, może to zwiastować dalsze spadki w krótkim terminie.

Wiadomości ze spółek:

Akcje Continental(CON.DE) rosną o 8% po tym, jak Deutsche Bank podwyższył rekomendację dla spółki, podkreślając lepsze od oczekiwań wyniki za trzeci kwartał, głównie dzięki silnej wydajności działu opon. Bank podniósł również cenę docelową z 63 do 65 euro, wskazując na odporność segmentu opon, który dzięki korzystnemu miksowi produktów i stabilnym cenom zrekompensował spadek wolumenów oraz negatywne czynniki zewnętrzne, takie jak taryfy i presje walutowe. Wyniki za trzeci kwartał 2025 roku wykazały przewagę nad prognozami zarówno pod względem zysków, przepływów pieniężnych, jak i marż całej grupy. Segment opon, z przychodami na poziomie około 3,5 mld euro, utrzymał stabilność rok do roku mimo spadku wolumenów o około 1%. Marża EBIT skorygowana w tym dziale wyniosła 14,3%, znacząco przekraczając konsensus na poziomie 13%, co przełożyło się na około 10% przewagę nad prognozami.

Akcje Deutsche Banku(DBK.DE) spadają o 5,8% w reakcji na globalną wyprzedaż akcji banków wywołaną obawami o jakość kredytów w amerykańskich bankach regionalnych. Wczoraj Zions Bancorporation ogłosił stratę w wysokości 50 milionów dolarów na dwóch pożyczkach, a Western Alliance złożył pozew o oszustwo, co wywołało niepokój inwestorów o standardy kredytowe w sektorze bankowym

Akcje niemieckich gigantów zbrojeniowych Rheinmetall(RHM.DE) i RENK(R3NK.DE) odnotowują spadki w reakcji na zapowiedziane spotkanie prezydentów Trumpa i Putina. Inwestorzy obawiają się, że rozmowy mogą przyczynić się do deeskalacji konfliktu na Ukrainie, co mogłoby negatywnie wpłynąć na popyt na sprzęt wojskowy i tym samym ograniczyć przychody firm z sektora obronnego.