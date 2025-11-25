Puls GPW: Pozytywny sentyment wspierany dobrymi danymi

Na warszawskiej giełdzie utrzymuje się dziś umiarkowanie pozytywne nastawienie inwestorów. Na godzinę 12:50 WIG20 rośnie o około 0,7% i oscyluje wokół 2940 punktów, a szeroki rynek zyskuje około 0,4%. Liderem wzrostów jest LPP, którego akcje rosną blisko 4,5% przy najwyższych obrotach wśród blue chipów. Dobrze radzą sobie również Pekao, Żabka, KGHM i Dino, co świadczy o szerokiej poprawie nastrojów w segmencie dużych spółek. Pod presją pozostają natomiast mBank, Budimex oraz CCC.

W tle rynkowych wydarzeń pojawiły się bardzo dobre dane makroekonomiczne z krajowej gospodarki. Październikowa sprzedaż detaliczna wzrosła o 5,4% rok do roku, znacznie przekraczając oczekiwania analityków. Po odsezonowaniu dynamika była jeszcze mocniejsza i sięgnęła 5,6% rok do roku oraz niemal 2% miesiąc do miesiąca. Najbardziej zwiększyły się zakupy dóbr trwałych, przede wszystkim samochodów oraz mebli i sprzętu RTV i AGD. Handel internetowy również przyspieszył, a jego udział w sprzedaży osiągnął około 9,3%. Dane potwierdzają, że konsument pozostaje w dobrej kondycji i wspiera krajową gospodarkę, tworząc solidne fundamenty do mocnego zakończenia czwartego kwartału.

Krajobraz makroekonomiczny uzupełniają najnowsze doniesienia geopolityczne. Według informacji medialnych Kijów i Waszyngton osiągnęły porozumienie w kluczowych założeniach planu pokojowego dotyczącego przyszłości konfliktu ukraińskiego. Ramowe ustalenia obejmują kwestie bezpieczeństwa, odbudowy i długoterminowych gwarancji dla Ukrainy. To sygnał, który może w istotny sposób poprawić nastroje inwestorów w regionie i obniżyć postrzegane ryzyko geopolityczne, choć do pełnego porozumienia droga pozostaje jeszcze długa. Na razie jednak rynki przyjmują te informacje jako potencjalny krok w stronę większej stabilizacji w Europie Środkowo-Wschodniej.

Spółki wchodzące w skład indeksu WIG20. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Podział indeksu WIG20 na sektory. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Dzisiejsze notowania kontraktów na WIG20 (W20) rosną i utrzymują się w rejonie 2950 punktów. Kupującym sprzyjają zarówno pozytywne dane makroekonomiczne z krajowej gospodarki, jak i postępy w rozmowach pokojowych dotyczących zakończenia wojny na Ukrainie. Wskaźnik RSI (14) lekko wzrósł do 47,7, co dodatkowo poprawia sentyment na warszawskim parkiecie.

Źródło: xStation5

Wiadomości ze spółek:

Grupa Azoty(ATT.PL) analizuje niewiążącą ofertę Orlenu na przejęcie 100 proc. akcji Grupy Azoty Polyolefins za 1,022 mld zł. Spółka liczy, że wkrótce uda się wypracować wstępne porozumienie między wszystkimi zainteresowanymi stronami. Oferta obejmuje przejęcie całej spółki, restrukturyzację jej zadłużenia oraz odkup udziałów od pozostałych akcjonariuszy. Zarząd przyznaje, że cena jest niższa od nakładów inwestycyjnych, ale odpowiada aktualnym realiom rynkowym. W akcjonariacie Polyolefins dominują Grupa Azoty i Grupa Azoty Police, a mniejszościowymi udziałowcami są m.in. Orlen.

Kino Polska TV(KPL.PL) chce zwiększyć dywersyfikację przychodów, ponieważ obecnie około 70 procent wpływów pochodzi z rynku polskiego. Spółka dąży do większego zrównoważenia geograficznego. Od początku 2026 roku Zoom TV przestanie nadawać naziemnie po wygaśnięciu licencji, co pozwoli ograniczyć koszty związane z infrastrukturą i koncesją. Decyzję podjęto ze względu na malejący udział telewizji naziemnej w oglądalności.

Creepy Jar(CRJ.PL) poinformowało rozpoczęciu pracy nad dużym dodatkiem do gry „StarRupture”, który ma ukazać się niedługo po premierze gry zaplanowanej na 6 stycznia.







